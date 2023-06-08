Рецепт: Вкусный ужин на скорую руку — Быстрый ужин в духовке

Ингредиенты:
куриные голени — 1 кг;
паприка молотая — 2 чайные ложки;
приправа для курицы — 1 чайная ложка;
соль — по вкусу;
сметана — 2 столовые ложки;
вода — 200 мл;
картофель — 1 кг;
прованские травы — по вкусу;
чеснок молотый — по вкусу
Способ приготовления: Иногда готовить совершенно некогда, а есть хочется!)) И если я могу обойтись салатиком, творогом, то моя семья это не поймет!
Иногда выручают готовые смеси овощи с мясом, в морозилке, мне нравятся от ТМ 4 Сезона, иногда сама заранее делаю заготовки в морозилку — тоже здорово выручают!
А сегодня у меня просто быстрый ужин — легко и просто. моего времени 10 минут, плюс 40-50 минут в духовке, но в это время я занята другими делами, поэтому это время не считаю))
Значит, ужин на скорую руку за 10-15 минут!
Берем картофель примерно +-1 кг, очищаем, и нарезаем кружочками, толщиной примерно по 1 см.
Берем жаропрочную форму или сковороду, смазываем растительным маслом, в емкость высыпаем наш картофель, сверху соль по вкусу, и любимые специи — для картофеля идеально на мой взгляд сушеный чеснок и прованские травы! Добавляем и все перемешиваем, укладываем картофель поудобнее))
Далее берем курицу, у меня голени +-1 кг. К курице подготовим любимые приправы и специи и соль!
Для курицы беру сладкую паприку и приправу для курицы, также соль.
паприка 2 чайные ложки, приправа для курицы 1 чайная ложка и соль 1 чайная ложка.
Все перемешиваю в емкости и этой смесью натираю нашу курочку — вот такие красивые ножки получились…
Теперь ножки выкладываем поверх картофеля!
и делаем заливку — 2 столовые ложки сметаны разводим в 200 мл воды и равномерно распределяем смесь по нашей форме.
и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на режиме верх-низ минут на 40 под фольгой!
Далее фольгу снимаем и еще минут 10. Вот и все наш быстрый ужин готов!
а аромат стоит какой! м-м-м!
Курочка румяная, вкусная и вот такая нежная и сочная! специально одну ножку разрезала!
Картошечка мягкая, нежная, много соуса и сама картошечка пропитана соком курочки!
Вкусно очень! и никакого майонеза не надо!
Зовем всех к столу! Такое блюдо у меня любит вся семья!
Всем приятного аппетита и хорошего настроения!
Время приготовления: 10 мин.