Рецепт: Вкусный ужин на скорую руку — Быстрый ужин в духовке

Ингредиенты:

куриные голени — 1 кг;

паприка молотая — 2 чайные ложки;

приправа для курицы — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу;

сметана — 2 столовые ложки;

вода — 200 мл;

картофель — 1 кг;

прованские травы — по вкусу;

чеснок молотый — по вкусу

Способ приготовления: Иногда готовить совершенно некогда, а есть хочется!)) И если я могу обойтись салатиком, творогом, то моя семья это не поймет!

Иногда выручают готовые смеси овощи с мясом, в морозилке, мне нравятся от ТМ 4 Сезона, иногда сама заранее делаю заготовки в морозилку — тоже здорово выручают!

А сегодня у меня просто быстрый ужин — легко и просто. моего времени 10 минут, плюс 40-50 минут в духовке, но в это время я занята другими делами, поэтому это время не считаю))

Значит, ужин на скорую руку за 10-15 минут!

Берем картофель примерно +-1 кг, очищаем, и нарезаем кружочками, толщиной примерно по 1 см.

Берем жаропрочную форму или сковороду, смазываем растительным маслом, в емкость высыпаем наш картофель, сверху соль по вкусу, и любимые специи — для картофеля идеально на мой взгляд сушеный чеснок и прованские травы! Добавляем и все перемешиваем, укладываем картофель поудобнее))

Далее берем курицу, у меня голени +-1 кг. К курице подготовим любимые приправы и специи и соль!

Для курицы беру сладкую паприку и приправу для курицы, также соль.

паприка 2 чайные ложки, приправа для курицы 1 чайная ложка и соль 1 чайная ложка.

Все перемешиваю в емкости и этой смесью натираю нашу курочку — вот такие красивые ножки получились…

Теперь ножки выкладываем поверх картофеля!

и делаем заливку — 2 столовые ложки сметаны разводим в 200 мл воды и равномерно распределяем смесь по нашей форме.

и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на режиме верх-низ минут на 40 под фольгой!

Далее фольгу снимаем и еще минут 10. Вот и все наш быстрый ужин готов!

а аромат стоит какой! м-м-м!

Курочка румяная, вкусная и вот такая нежная и сочная! специально одну ножку разрезала!

Картошечка мягкая, нежная, много соуса и сама картошечка пропитана соком курочки!

Вкусно очень! и никакого майонеза не надо!

Зовем всех к столу! Такое блюдо у меня любит вся семья!

Всем приятного аппетита и хорошего настроения!

Время приготовления: 10 мин.