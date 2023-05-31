Рецепт: Удон с овощами и курицей — Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

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Ингредиенты:
удон — 500 г;
грудка куриная — 2 шт.;
морковь — 2 шт.;
огурцы — 2 шт.;
перец болгарский — 2 шт.;
томаты — 3 шт.;
соевый соус — по вкусу;
масло растительное — для жарки;
перец халапеньо — по вкусу
Способ приготовления: Мы очень любим азиатскую кухню, вернее, закос под неё, так как мы никогда не были в Азии. Но то, что пробуем в местных кафе и ресторанах, нам нравится. Поэтому, дома я пытаюсь приготовить нечто подобное. Главное, нам нравится, а сравнить с оригиналом мы не можем, ну, может быть, когда-нибудь и сравним. И так, расскажу вам, как я готовлю удон с овощами и куриной грудкой.

Куриное филе нарезать крупными кусками, так удобнее будет брать палочками.
филе обжарить с добавлением растительного масла.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Обжариваем до тех, пока не испарится жидкость и мясо не примет румяный оттенок.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Пока курица обжариваем, нарезаем морковь брусочками.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Морковь обжариваем до полуготовности в той же сковороде, где жарилась курица. Морковь также слегка подруиянить, как на фото ниже.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Огурцы нарезаем соломкой, но не мелкой.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Самый вкусный, на мой взгляд, ингредиент, перец болгарский режем вдоль.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Обжариваем огурцы вместе с перцем.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

В последнюю очередь обжариваем помидоры. Вот они готовятся моментально, и хотя превращаются в кашу, все равно свой особый вкус передают лапше и всему блюду в целом.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Выкладываем в сковороду все готовые ингредиенты. Перемешиваем.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Добавляем соевый соус по вкусу. Дополнительно солить не нужно.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Параллельно с обжариваем овощей варим удон до состояния альденте, промываем под проточной водой. Выкладываем в сковороду к овощам.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Добавляем перчик халопеньо, но это уж точно на любителя, так как он очень острый.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Прибавить на всю огонь, мешать, пока не испарится жидкость, но не более 5 минут, иначе будет каша.

Рецепт: Удон с овощами и курицей - Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Теперь я готовлю не только фунчозу, но и удон. Кстати, моим мужчинам больше нравится именно удон.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.

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