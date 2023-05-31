Рецепт: Удон с овощами и курицей — Вариант приготовления азиатской еды в домашних условиях

Ингредиенты:

удон — 500 г;

грудка куриная — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

перец болгарский — 2 шт.;

томаты — 3 шт.;

соевый соус — по вкусу;

масло растительное — для жарки;

перец халапеньо — по вкусу

Способ приготовления: Мы очень любим азиатскую кухню, вернее, закос под неё, так как мы никогда не были в Азии. Но то, что пробуем в местных кафе и ресторанах, нам нравится. Поэтому, дома я пытаюсь приготовить нечто подобное. Главное, нам нравится, а сравнить с оригиналом мы не можем, ну, может быть, когда-нибудь и сравним. И так, расскажу вам, как я готовлю удон с овощами и куриной грудкой.

Куриное филе нарезать крупными кусками, так удобнее будет брать палочками.

филе обжарить с добавлением растительного масла.

Обжариваем до тех, пока не испарится жидкость и мясо не примет румяный оттенок.

Пока курица обжариваем, нарезаем морковь брусочками.

Морковь обжариваем до полуготовности в той же сковороде, где жарилась курица. Морковь также слегка подруиянить, как на фото ниже.

Огурцы нарезаем соломкой, но не мелкой.

Самый вкусный, на мой взгляд, ингредиент, перец болгарский режем вдоль.

Обжариваем огурцы вместе с перцем.

В последнюю очередь обжариваем помидоры. Вот они готовятся моментально, и хотя превращаются в кашу, все равно свой особый вкус передают лапше и всему блюду в целом.

Выкладываем в сковороду все готовые ингредиенты. Перемешиваем.

Добавляем соевый соус по вкусу. Дополнительно солить не нужно.

Параллельно с обжариваем овощей варим удон до состояния альденте, промываем под проточной водой. Выкладываем в сковороду к овощам.

Добавляем перчик халопеньо, но это уж точно на любителя, так как он очень острый.

Прибавить на всю огонь, мешать, пока не испарится жидкость, но не более 5 минут, иначе будет каша.

Теперь я готовлю не только фунчозу, но и удон. Кстати, моим мужчинам больше нравится именно удон.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.