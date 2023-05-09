Рецепт: Уха из красной рыбы наваристая — по-домашнему

Ингредиенты:

семга (суповой набор) — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

петрушка — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый — 4 шт.;

черный перец горошком — 6 шт.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: саСегодня у нас уха.) Предлагаю и вам насладиться красной рыбкой! Для приготовления ухи сегодня использую суповой набор, который состоит из головы, хвоста, каркаса с мяском рыбы семги.

Рыбу тщательно чистим, промываем, удаляем жабры. Далее готовим овощи. Чистим картофель, лук.

Чистим морковь, промываем все овощи.

Нарезаем картофель как на суп.

Ставим на плиту воду, бросаем в кастрюлю картофель и морковь.

Далее добавляем в кастрюлю специи. Бросаем перец, лавровый лист.

Обязательно добавляем в бульон целую очищенную луковицу.

Варим овощи на умеренном огне пару минут. А следом отправляем в кастрюлю рыбу, порезанную кусочками, а также голову и хвост.

Солим суп по вкусу, перемешиваем с помощью ложки, варим до готовности овощей и рыбы, примерно минут семнадцать. Обязательно нужно попробовать бульон на соль. Зелень петрушки промываем и мелко рубим.

В конце варки ухи, минуты за две до окончания варки, добавляем мелко порезанную зелень петрушки, можно укропа. У меня сегодня именно петрушка. Суп получается знатный! В чем секрет вкусной ухи? В качестве и сорте рыбы, конечно!)

Ушица получается очень наваристой и душистой. Советую и вам сварить такой вкусный и полезный суп. К тому же, это относительно бюджетно получается. А пользы и удовольствия — максимум! Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.