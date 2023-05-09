Рецепт: Уха из красной рыбы наваристая — по-домашнему

Ингредиенты:
семга (суповой набор) — 1 шт.;
репчатый лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
картофель — 3 шт.;
петрушка — по вкусу;
лавровый лист — 2 шт.;
перец душистый — 4 шт.;
черный перец горошком — 6 шт.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: саСегодня у нас уха.) Предлагаю и вам насладиться красной рыбкой! Для приготовления ухи сегодня использую суповой набор, который состоит из головы, хвоста, каркаса с мяском рыбы семги.
Рыбу тщательно чистим, промываем, удаляем жабры. Далее готовим овощи. Чистим картофель, лук.
Чистим морковь, промываем все овощи.
Нарезаем картофель как на суп.
Ставим на плиту воду, бросаем в кастрюлю картофель и морковь.
Далее добавляем в кастрюлю специи. Бросаем перец, лавровый лист.
Обязательно добавляем в бульон целую очищенную луковицу.
Варим овощи на умеренном огне пару минут. А следом отправляем в кастрюлю рыбу, порезанную кусочками, а также голову и хвост.
Солим суп по вкусу, перемешиваем с помощью ложки, варим до готовности овощей и рыбы, примерно минут семнадцать. Обязательно нужно попробовать бульон на соль. Зелень петрушки промываем и мелко рубим.
В конце варки ухи, минуты за две до окончания варки, добавляем мелко порезанную зелень петрушки, можно укропа. У меня сегодня именно петрушка. Суп получается знатный! В чем секрет вкусной ухи? В качестве и сорте рыбы, конечно!)
Ушица получается очень наваристой и душистой. Советую и вам сварить такой вкусный и полезный суп. К тому же, это относительно бюджетно получается. А пользы и удовольствия — максимум! Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.