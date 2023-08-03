Рецепт: Заготовка свекольной ботвы — вкусно и полезно

Ингредиенты:
свекольная ботва — 500 гр;
яблоки — 4-5 шт
Способ приготовления: Предлагаю вам прекрасную заготовку на зиму свекольной ботвы. Очень часто ее просто выбрасывают, а напрасно.
Итак собираем свеклу и отбираем ботву. Стебли отделяем от листьев — у нас будет два варианта заготовки.
Сначала расскажу про заготовку листьев. Они подойдут потом для приготовления голубцов или салатов, также пойдут в борщ.
Листья моем и выкладываем в лоток, пересыпая только солью.
Выкладываем листья как можно плотнее.
Теперь нам понадобятся не сладкие яблоки.
Я взяла 4 штуки и разрезала их на половинки.
Эти половинки укладываем на листья свеклы, они послужат прессом и заодно потом получатся малосольные яблочки.
Оставляем так на 23 дня при комнатной температуре, потом нужно убрать в холодильник.
Теперь расскажу про вторую заготовку из свекольных стеблей.
Итак понадобятся стебли и специи для засолки. Это соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, укроп зонтиками, несколько смородиновых листьев.
Стебли свеклы укладываем в банки и заливаем кипятком. Даем постоять минут 10, воду потом сливаем в кастрюлю и туда отправляем все специи, соль, сахар и доводим до кипения.
Готовым горячим рассолом заливаем баночки, наливаем в каждую баночку столовую ложку уксуса. И закрываем крышками.
И вот наши две заготовки из ботвы на зиму готовы.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.