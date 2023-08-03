Рецепт: Заготовка свекольной ботвы — вкусно и полезно

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Ингредиенты:
свекольная ботва — 500 гр;
яблоки — 4-5 шт
Способ приготовления: Предлагаю вам прекрасную заготовку на зиму свекольной ботвы. Очень часто ее просто выбрасывают, а напрасно.

Итак собираем свеклу и отбираем ботву. Стебли отделяем от листьев — у нас будет два варианта заготовки.

Сначала расскажу про заготовку листьев. Они подойдут потом для приготовления голубцов или салатов, также пойдут в борщ.

Листья моем и выкладываем в лоток, пересыпая только солью.

Рецепт: Заготовка свекольной ботвы - вкусно и полезно

Выкладываем листья как можно плотнее.

Рецепт: Заготовка свекольной ботвы - вкусно и полезно

Теперь нам понадобятся не сладкие яблоки.

Рецепт: Заготовка свекольной ботвы - вкусно и полезно

Я взяла 4 штуки и разрезала их на половинки.

Рецепт: Заготовка свекольной ботвы - вкусно и полезно

Эти половинки укладываем на листья свеклы, они послужат прессом и заодно потом получатся малосольные яблочки.

Рецепт: Заготовка свекольной ботвы - вкусно и полезно

Оставляем так на 23 дня при комнатной температуре, потом нужно убрать в холодильник.

Теперь расскажу про вторую заготовку из свекольных стеблей.

Итак понадобятся стебли и специи для засолки. Это соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, укроп зонтиками, несколько смородиновых листьев.

Рецепт: Заготовка свекольной ботвы - вкусно и полезно

Стебли свеклы укладываем в банки и заливаем кипятком. Даем постоять минут 10, воду потом сливаем в кастрюлю и туда отправляем все специи, соль, сахар и доводим до кипения.

Рецепт: Заготовка свекольной ботвы - вкусно и полезно

Готовым горячим рассолом заливаем баночки, наливаем в каждую баночку столовую ложку уксуса. И закрываем крышками.

Рецепт: Заготовка свекольной ботвы - вкусно и полезно

И вот наши две заготовки из ботвы на зиму готовы.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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