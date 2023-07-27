Рецепт: Закусочное сало с чесноком — Отварное сало в моем исполнении.

Ингредиенты:

сало с прослойками мяса — 700 гр.;

соль — 100 гр.;

перец душистый — 15 шт.;

лавровый лист — 4 шт.;

приправа карри — по вкусу;

чеснок — по вкусу.;

вода — 1 литр.

Способ приготовления: Сегодня решила приготовить закуску из куска сала с прослойкой мяса. Эту часть свинины ещё называют в Украине «подчеровок». Согласна на сто процентов с тем, что это не летний вариант перекуса, но стоять у плиты в тридцати (и выше) градусную жару выше моих сил. А тонко нарезанный кусочек хорошо охлажденного отварного сала может быть хорошим перекусом. Сегодня это мой ужин, мега калорийный, но, прошу поверить мне на слово, очень вкусный. И это я нарезала саму сальную часть из тех кусочков, что я сделала сегодня.

Чеснок, соль и приправы, думаю, есть в каждом доме. А приправы можно использовать разные, на пример кориандр, хмели- сунели, зерна горчицы, тмин. Осталось только купить самый главный ингредиент — кусок сала с мясной прослоечкой и можно приступать к готовке.

Я вначале над зажженной газовой горелкой подержала сало со стороны шкуры и если даже и были остатки «волос», то они сгорели. Затем разрезала сало на несколько кусочков примерно одинаковой длины.

Душистый перец и лавровый лист, я считаю, обязательная составляющего вкусного и ароматного сала.

В широкую кастрюлю выкладываю сало, перец, лавровый лист и добавляю соль. Сто грамм соли рано четырем столовым ложкам без горки.

Заливаю сало холодной водой (расчет соли на литр воды).

В качестве пресса, чтобы сало было полностью покрыто маринадом, можно использовать тарелку. Кастрюлю ставлю на огонь.

И с момента полного закипания уменьшаю огонь и варю сало один час. Пену с поверхности маринада надо убрать. Сало должно находиться в маринаде до полного остывания.

Затем каждый кусочек, обсушивав предварительно с помощью бумажного полотенца,

посыпаю со всех сторон приправой и натираю измельченным через пресс чесноком. Шкурка мягкая и ее можно при желании съесть, потому и ее просто необходимо не обделить специями. На это количество кусочков сала я израсходовала две чайных ложки специй и половину большой головки чеснока, но, естественно, нужно выработать количество под свои вкусовые пристрастия.

Каждый кусочек заворачиваю со всех сторон в фольгу. И отправляю эти пакетики в морозильную камеру. И доставать буду по одному по мере надобности.

Замороженное сало не очень легко нарезается, потому один кусочек у меня будет лежать в нулевой камере холодильника.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

*** Время указываю без учета времени остывания сала. У кого под кондиционером этот процесс остывания займет примерно пол часа, а у кого это может быть и пол дня.***

Время приготовления: 1 ч. 15 мин.