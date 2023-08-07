Рецепт: Закусочное сало с чесноком — «шпик» — три варианта

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Ингредиенты:
сало — 2 кг;
чеснок — 4 головки;
черный молоты перец — по вкусу;
соль — по вкусу;
зелень — пучок;
паприка молотая — по вкусу;
апельсиновый перец — по вкусу;
куркума молотая — по вкусу
Способ приготовления: Сегодня поделюсь рецептом замечательной закуски-намазки из сала.

Так как сало сегодня почему-то дороже мяса, то подобная закуска достаточно дорогая. Но я нашла в великолукском обрезное сало достаточно дешево и мы решили приготовить 2,5 кг. такой закуски.

На каждые полкило сала берем одну головку чеснока, хотя здесь можете поступать по вашему вкусу.

Чеснок идет для всех трех вариантов намазки.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Для первого варианта мы будем добавлять молотый черный перец.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Во второй вариант — пучок укропа, можете добавить петрушку. Чем зелени больше, тем лучше.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Для третьего варианта будем использовать паприку, апельсиновый острый чили.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

И для пикантности острый перец чили, тоже берите количество по вкусу.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Отправляем в мясорубку сало и чеснок.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Черный перец и соль добавляем во всю массу.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Все перемешиваем.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Делим готовую массу на три части.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

И начнем готовить закуску.

В первый вариант просто добавим еще молотый перец.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Для второго варианта будем использовать зелень (у меня укроп).

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Порезанный укроп добавляем в сало.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Перемешиваем и наша вторая намазка готова.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Готовим третий вариант намазки. Добавляем к салу паприку и апельсиновый чили.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

По желанию для цвета добавляем куркуму.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Измельчим острый перец.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

И добавляем к массе.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Перемешаем.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

И укладываем все три варианта сала-намазки по своему усмотрению — или слоями в одну форму или просто в разные емкости для хранения.

Первый вариант (слой).

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Второй.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

И выкладываем третий.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Осталось закрыть крышкой и хранить в холодильники, но для более длительного хранения нужно емкость поместить в морозильник.

Рецепт: Закусочное сало с чесноком - "шпик" - три варианта

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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