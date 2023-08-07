Рецепт: Закусочное сало с чесноком — «шпик» — три варианта

Ингредиенты:

сало — 2 кг;

чеснок — 4 головки;

черный молоты перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

зелень — пучок;

паприка молотая — по вкусу;

апельсиновый перец — по вкусу;

куркума молотая — по вкусу

Способ приготовления: Сегодня поделюсь рецептом замечательной закуски-намазки из сала.

Так как сало сегодня почему-то дороже мяса, то подобная закуска достаточно дорогая. Но я нашла в великолукском обрезное сало достаточно дешево и мы решили приготовить 2,5 кг. такой закуски.

На каждые полкило сала берем одну головку чеснока, хотя здесь можете поступать по вашему вкусу.

Чеснок идет для всех трех вариантов намазки.

Для первого варианта мы будем добавлять молотый черный перец.

Во второй вариант — пучок укропа, можете добавить петрушку. Чем зелени больше, тем лучше.

Для третьего варианта будем использовать паприку, апельсиновый острый чили.

И для пикантности острый перец чили, тоже берите количество по вкусу.

Отправляем в мясорубку сало и чеснок.

Черный перец и соль добавляем во всю массу.

Все перемешиваем.

Делим готовую массу на три части.

И начнем готовить закуску.

В первый вариант просто добавим еще молотый перец.

Для второго варианта будем использовать зелень (у меня укроп).

Порезанный укроп добавляем в сало.

Перемешиваем и наша вторая намазка готова.

Готовим третий вариант намазки. Добавляем к салу паприку и апельсиновый чили.

По желанию для цвета добавляем куркуму.

Измельчим острый перец.

И добавляем к массе.

Перемешаем.

И укладываем все три варианта сала-намазки по своему усмотрению — или слоями в одну форму или просто в разные емкости для хранения.

Первый вариант (слой).

Второй.

И выкладываем третий.

Осталось закрыть крышкой и хранить в холодильники, но для более длительного хранения нужно емкость поместить в морозильник.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.