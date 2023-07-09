Рецепт: Закусочные маффины — С кабачком и куриным филе

Ингредиенты:

филе куриное — 100 гр.;

кабачок молодой — 150 гр.;

яйца куриные — 1 шт.;

соль — щепотка;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Приветствую всех. Сегодня у нас маффины или мини котлетки. Этот рецепт подойдёт для тех, кто не любит возиться с фаршем.

Первым делом необходимо достать куриное филе, очень важно чтобы мясо было из морозилки. Оставляем его на 30 минут, для того чтобы оно слегка растаяло. Теперь берём тёрку и аккуратно его натираем.

Затем необходимо взять кабачок и также натереть на тёрке.

Слегка солим и отжимаем лишнюю жидкость.

Теперь соединяем обе массы

Для вкуса я добавила горсть зелёного лука. Из специй у меня соль и перец.

В конце отправляем к нашему тесту яйцо и тщательно перемешиваем.

Выпекаю в силиконовой форме для кексов.

Духовка должна быть разогрета до 180 градусов. Время выпечки — 30-40 минут.

Приятного аппетита друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.