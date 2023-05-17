Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша — Жареные на сковороде

Ингредиенты:

лаваш армянский бездрожжевой — 1 лист;

томатный соус — по вкусу;

фарш куриный — 150 гр.;

сыр твердых сортов — 50 гр.;

масло растительное рафинированное — 1 ст.л.

Способ приготовления: Как всегда, армянский листовой лаваш украшает любое блюдо и, хоть работать с ним легко и приятно, он вполне может быть необычным блюдом на званый ужин или праздничный стол. В этот раз мне захотелось сделать закусочные рулетики из лаваша с куриным филе и сыром, которые я буду подавать горячими.

На рабочей поверхности расстилаем лист армянского лаваша.

Сверху наносим на него томатный соус.

Выкладываем на лаваш куриный фарш и натертый на крупной терке сыр твердых сортов (у меня был сыр сорта «Тильзитер»).

Теперь плотно закручиваем лаваш с начинкой в рулет.

Скрученный рулет нарезаем на порционные части.

Каждую такую часть рулета обжариваем на сковородке с двух сторон до румяности. Сыр в процессе обжаривания должен расплавиться.

Готовые рулеты из лаваша я буду подавать к столу горячими, но они хороши и в холодном виде тоже.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.