Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша — с творогом, чесноком и зеленью

Ингредиенты:
тонкий лаваш — 1 шт.;
творог — 2 пачки;
чеснок — 1 головка;
зелень — пучок;
сметана — 2 ст.л.
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами быстрым рецептом приготовления закуски из лаваша. Прекрасно подойдет как легкая закуска для пикника, для работы или просто к чаю.
Нам понадобится лаваш или ролл.
Две пачки творога, берите на свое усмотрение — жирный или обезжиренный.
Головка чеснока и много разной зелени, в идеале нужна кинза.
Чеснок очищаем и измельчаем до состояния пасты.
Отправляем к творогу чеснок.
Мелко порубленную зелень также добавляем к творогу.
Все перемешиваем.
Обязательно солим по вкусу и добавляем пару ложек сметаны или майонеза.
Снова все перемешиваем.
На раскрытый лаваш намазываем нашу творожную смесь и аккуратно скатываем в рулет.
Вот такой получается рулет.
Нарезаем на порционные рулетики и можно подавать.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.