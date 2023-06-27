Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша — с творогом, чесноком и зеленью

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Ингредиенты:
тонкий лаваш — 1 шт.;
творог — 2 пачки;
чеснок — 1 головка;
зелень — пучок;
сметана — 2 ст.л.
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами быстрым рецептом приготовления закуски из лаваша. Прекрасно подойдет как легкая закуска для пикника, для работы или просто к чаю.

Нам понадобится лаваш или ролл.

Две пачки творога, берите на свое усмотрение — жирный или обезжиренный.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Головка чеснока и много разной зелени, в идеале нужна кинза.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Чеснок очищаем и измельчаем до состояния пасты.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Отправляем к творогу чеснок.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Мелко порубленную зелень также добавляем к творогу.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Все перемешиваем.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Обязательно солим по вкусу и добавляем пару ложек сметаны или майонеза.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Снова все перемешиваем.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

На раскрытый лаваш намазываем нашу творожную смесь и аккуратно скатываем в рулет.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Вот такой получается рулет.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Нарезаем на порционные рулетики и можно подавать.

Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша - с творогом, чесноком и зеленью

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.

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