Рецепт: Закусочные рулетики из лаваша — с творогом, чесноком и зеленью

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 шт.;

творог — 2 пачки;

чеснок — 1 головка;

зелень — пучок;

сметана — 2 ст.л.

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами быстрым рецептом приготовления закуски из лаваша. Прекрасно подойдет как легкая закуска для пикника, для работы или просто к чаю.

Нам понадобится лаваш или ролл.

Две пачки творога, берите на свое усмотрение — жирный или обезжиренный.

Головка чеснока и много разной зелени, в идеале нужна кинза.

Чеснок очищаем и измельчаем до состояния пасты.

Отправляем к творогу чеснок.

Мелко порубленную зелень также добавляем к творогу.

Все перемешиваем.

Обязательно солим по вкусу и добавляем пару ложек сметаны или майонеза.

Снова все перемешиваем.

На раскрытый лаваш намазываем нашу творожную смесь и аккуратно скатываем в рулет.

Вот такой получается рулет.

Нарезаем на порционные рулетики и можно подавать.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.