Рецепт: Заливной яблочный пирог — с клюквой и корицей

Ингредиенты:
кефир — 1 стакан;
мука — 1 стакан;
яйца куриные — 3 шт;
яблоки — 2 шт;
клюква — 1 горсть;
сахар — 5 ст.л.;
корица — 1 ч.л.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Способ приготовления: На днях решила приготовить заливной яблочный пирог.
Сразу говорю, что получился очень вкусный!
Итак, нам понадобятся: кефир, яйца, яблоки, мука, разрыхлитель, по желанию — корица (она тут в точку).
В кефир добавляем яйца, щепотку соли, пару ложек сахара (тут по желанию).
Все перемешиваем и добавляем просеянную муку и разрыхлитель.
Замешиваем жидкое тесто.
Теперь приготовим начинку. Нарежем произвольными кубиками яблоки, добавим к ним чайную ложку корицы и сахара по вкусу.
Уже в процессе приготовления я решила добавить в пирог замороженную клюкву, хотя вполне можно положить и бруснику. Кстати, пирог и получился очень вкусным благодаря, как мне кажется, именно кислинке от клюквы.
Все перемешиваем.
В форму для выпечки выливаем две трети жидкого теста.
Выкладываем яблочно-клюквенную начинку.
И заливаем оставшимся тестом.
Ставим в разогретую духовку на 40-50 минут.
Решила немного приукрасить наш пирог.
Вот такой пирог получился.
Можно подавать к чаю.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.