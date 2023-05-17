Рецепт: Заливной яблочный пирог — с клюквой и корицей

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Ингредиенты:
кефир — 1 стакан;
мука — 1 стакан;
яйца куриные — 3 шт;
яблоки — 2 шт;
клюква — 1 горсть;
сахар — 5 ст.л.;
корица — 1 ч.л.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Способ приготовления: На днях решила приготовить заливной яблочный пирог.

Сразу говорю, что получился очень вкусный!

Итак, нам понадобятся: кефир, яйца, яблоки, мука, разрыхлитель, по желанию — корица (она тут в точку).

В кефир добавляем яйца, щепотку соли, пару ложек сахара (тут по желанию).

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Все перемешиваем и добавляем просеянную муку и разрыхлитель.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Замешиваем жидкое тесто.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Теперь приготовим начинку. Нарежем произвольными кубиками яблоки, добавим к ним чайную ложку корицы и сахара по вкусу.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Уже в процессе приготовления я решила добавить в пирог замороженную клюкву, хотя вполне можно положить и бруснику. Кстати, пирог и получился очень вкусным благодаря, как мне кажется, именно кислинке от клюквы.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Все перемешиваем.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

В форму для выпечки выливаем две трети жидкого теста.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Выкладываем яблочно-клюквенную начинку.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

И заливаем оставшимся тестом.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Ставим в разогретую духовку на 40-50 минут.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Решила немного приукрасить наш пирог.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Вот такой пирог получился.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Можно подавать к чаю.

Рецепт: Заливной яблочный пирог - с клюквой и корицей

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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