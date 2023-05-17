Рецепт: Заливной яблочный пирог — с клюквой и корицей

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

яйца куриные — 3 шт;

яблоки — 2 шт;

клюква — 1 горсть;

сахар — 5 ст.л.;

корица — 1 ч.л.;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.

Способ приготовления: На днях решила приготовить заливной яблочный пирог.

Сразу говорю, что получился очень вкусный!

Итак, нам понадобятся: кефир, яйца, яблоки, мука, разрыхлитель, по желанию — корица (она тут в точку).

В кефир добавляем яйца, щепотку соли, пару ложек сахара (тут по желанию).

Все перемешиваем и добавляем просеянную муку и разрыхлитель.

Замешиваем жидкое тесто.

Теперь приготовим начинку. Нарежем произвольными кубиками яблоки, добавим к ним чайную ложку корицы и сахара по вкусу.

Уже в процессе приготовления я решила добавить в пирог замороженную клюкву, хотя вполне можно положить и бруснику. Кстати, пирог и получился очень вкусным благодаря, как мне кажется, именно кислинке от клюквы.

Все перемешиваем.

В форму для выпечки выливаем две трети жидкого теста.

Выкладываем яблочно-клюквенную начинку.

И заливаем оставшимся тестом.

Ставим в разогретую духовку на 40-50 минут.

Решила немного приукрасить наш пирог.

Вот такой пирог получился.

Можно подавать к чаю.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.