Рецепт: Заливной пирог — мясной, с курицей

Ингредиенты:
мука — 1 стакан;
кефир — 1 стакан;
лук репчатый — 1 шт;
куриное мясо — 200 гр;
яйца куриные — 2 шт;
паста кочудян — 1 ст.л.
Способ приготовления: Сейчас расскажу вам про очередной заливной пирог, только на этот раз я решила сделать его с курицей и луком.
Итак понадобится половинка куриного филе, лук, одно яйцо. В начинку можно добавить сыр (по желанию).
Тесто делаем на основе кефира.
В кефир вбиваем яйца, добавляем щепотку сахара и щепотку соли, просеянную муку, разрыхлитель теста.
Хорошо вымешиваем тесто.
Куриное филе нарезаем мелким кубиком.
Лук тоже мелко нарезаем.
Я решила добавить небольшую остринку и положила пасту кочудян.
Куриное мясо, лук смешиваем с пастой кочудян, присаливаем по вкусу.
Две трети теста выливаем в форму для выпечки, выкладываем начинку и заливаем оставшимся тестом.
Ставим в духовку, за минут 20 до готовности смазываем пирог желтком или сливочным маслом, и я присыпала кунжутом и тмином.
Пирог готов.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.