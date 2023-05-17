Рецепт: Заливной пирог — мясной, с курицей

Ингредиенты:

мука — 1 стакан;

кефир — 1 стакан;

лук репчатый — 1 шт;

куриное мясо — 200 гр;

яйца куриные — 2 шт;

паста кочудян — 1 ст.л.

Способ приготовления: Сейчас расскажу вам про очередной заливной пирог, только на этот раз я решила сделать его с курицей и луком.

Итак понадобится половинка куриного филе, лук, одно яйцо. В начинку можно добавить сыр (по желанию).

Тесто делаем на основе кефира.

В кефир вбиваем яйца, добавляем щепотку сахара и щепотку соли, просеянную муку, разрыхлитель теста.

Хорошо вымешиваем тесто.

Куриное филе нарезаем мелким кубиком.

Лук тоже мелко нарезаем.

Я решила добавить небольшую остринку и положила пасту кочудян.

Куриное мясо, лук смешиваем с пастой кочудян, присаливаем по вкусу.

Две трети теста выливаем в форму для выпечки, выкладываем начинку и заливаем оставшимся тестом.

Ставим в духовку, за минут 20 до готовности смазываем пирог желтком или сливочным маслом, и я присыпала кунжутом и тмином.

Пирог готов.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.