Рецепт: Заливной пирог — мясной, с курицей

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Ингредиенты:
мука — 1 стакан;
кефир — 1 стакан;
лук репчатый — 1 шт;
куриное мясо — 200 гр;
яйца куриные — 2 шт;
паста кочудян — 1 ст.л.
Способ приготовления: Сейчас расскажу вам про очередной заливной пирог, только на этот раз я решила сделать его с курицей и луком.

Итак понадобится половинка куриного филе, лук, одно яйцо. В начинку можно добавить сыр (по желанию).

Тесто делаем на основе кефира.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

В кефир вбиваем яйца, добавляем щепотку сахара и щепотку соли, просеянную муку, разрыхлитель теста.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Хорошо вымешиваем тесто.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Куриное филе нарезаем мелким кубиком.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Лук тоже мелко нарезаем.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Я решила добавить небольшую остринку и положила пасту кочудян.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Куриное мясо, лук смешиваем с пастой кочудян, присаливаем по вкусу.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Две трети теста выливаем в форму для выпечки, выкладываем начинку и заливаем оставшимся тестом.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Ставим в духовку, за минут 20 до готовности смазываем пирог желтком или сливочным маслом, и я присыпала кунжутом и тмином.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Пирог готов.

Рецепт: Заливной пирог - мясной, с курицей

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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