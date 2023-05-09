Рецепт: Заливной пирог — с яйцами, зеленым луком и сыром

Ингредиенты:

мука — 200 гр;

сметана 20% — 200 гр;

яйца куриные — 8 шт;

сыр твердый — 100 гр;

лук зеленый — 50 гр

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами очень простым в приготовлении и достаточно экономным пирогом с начинкой из яиц, зеленого лука и сыра.

Для теста нам понадобится баночка сметаны 200 грамм (можно и больше взять), три яйца, мука (стакан 200 грамм) и чайная ложка разрыхлителя.

Для начинки также понадобятся яйца, сыр и зеленый лук.

Приготовим жидкое тесто.

К сметане добавляем яйца. Перемешиваем. Добавляем чайную ложку сахара и половинку чайной ложки соли.

Добавляем муку.

И замешиваем жидкое тесто, добавив разрыхлитель.

Оставляем пока тесто и приступаем к приготовлению начинки.

На терке натираем сыр.

Отваренные яйца мелко нарубим.

Также нарезаем зеленый лук.

Все ингредиенты смешиваем, добавляем соль по вкусу.

Начинаем собирать пирог.

Форму для выпечки смазываем маслом. И выливаем в нее половину жидкого теста.

Высыпаем всю начинку с сыром.

И сверху заливаем пирог оставшимся тестом. И ставим в предварительно разогретую духовку до 180 градусов

Выпекаем приблизительно от 30 до 50 минут (тут смотрите по своей духовке).

Вот такой прекрасный и вкусный пирог получаем.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.