Рецепт: Заливной пирог — с яйцами, зеленым луком и сыром

Ингредиенты:
мука — 200 гр;
сметана 20% — 200 гр;
яйца куриные — 8 шт;
сыр твердый — 100 гр;
лук зеленый — 50 гр
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами очень простым в приготовлении и достаточно экономным пирогом с начинкой из яиц, зеленого лука и сыра.
Для теста нам понадобится баночка сметаны 200 грамм (можно и больше взять), три яйца, мука (стакан 200 грамм) и чайная ложка разрыхлителя.
Для начинки также понадобятся яйца, сыр и зеленый лук.
Приготовим жидкое тесто.
К сметане добавляем яйца. Перемешиваем. Добавляем чайную ложку сахара и половинку чайной ложки соли.
Добавляем муку.
И замешиваем жидкое тесто, добавив разрыхлитель.
Оставляем пока тесто и приступаем к приготовлению начинки.
На терке натираем сыр.
Отваренные яйца мелко нарубим.
Также нарезаем зеленый лук.
Все ингредиенты смешиваем, добавляем соль по вкусу.
Начинаем собирать пирог.
Форму для выпечки смазываем маслом. И выливаем в нее половину жидкого теста.
Высыпаем всю начинку с сыром.
И сверху заливаем пирог оставшимся тестом. И ставим в предварительно разогретую духовку до 180 градусов
Выпекаем приблизительно от 30 до 50 минут (тут смотрите по своей духовке).
Вот такой прекрасный и вкусный пирог получаем.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.