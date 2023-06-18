Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком — Низкий пирог на один раз

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Ингредиенты:
лук зеленый — 30 грамм;
мука — 100 грамм;
кефир — 100 мл;
рис — 40 грамм;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по веусу;
яйца куриные — 3 шт.;
масло сливочное — 50 грамм;
разрыхлитель — 1 ч л.
Способ приготовления: Пирог начинкой

Всем доброго времени суток!
Сегодня я буду готовить пирог с рисом, яйцом и зелёным луком.

Ингредиенты, которые необходимы для приготовления:

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Это ингредиенты и для теста и для начинки. В тесто потребуется добавить одно яйцо. И 2-4 яйца в начинку.

Начинать приготовление буду с того, что отправлю вариться яйца и рис.

Рис нужно очень хорошо, тщательно промыть до прозрачности воды

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Для варки риса по рецепту потребуется 350 мл Н²О

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Воду надо посолить и довести до кипения. Рис добавляется в кипящую воду.

Нашла способ более тщательно и быстро промыть рис — через сито)))

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Когда вода закипит, то отправляю в неё рис и варю приблизительно 13 минут.

Пока рис варится приготовлю я тесто;

Для этого беру одно яйцо, разбиваю его в миску

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Взбиваю вилкой

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Добавляю во взбитое молоко 100 мл. кефира

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

50 грамм сливочного масла я растоплю в микроволновой печи

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Сразу оно очень горячее, поэтому надо дать немного остыть…

100 грамм муки смешать с 1 ч. л. разрыхлителя

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Немного остывшее сливочное масло добавляю в смесь из яиц икефира

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Медленно просеиваю в получившуюся смесь муку смешанную с разрыхлителем.

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Тщательно перемешиваю

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

До густоты оладьев

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Желательно разъёмная форма для запекания. Её следует застелить пергаментом

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Такая густота должна быть

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Тесто готово!
Формовка подготовлена. Осталось смешать подготовленные для начинки ингредиенты. Зелёный лук нарежу

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Рис к этому времени уже приготовился￼Ошш

Добавлю в него как можно больше соли. А ещё добавлю перец.

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

В Рим отправляю и зелёный лук.

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Нарежу яйца и тоже отправлю к ним.

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Всё очень хорошо и тщательно перемешаю

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Возвращаюсь к тесту.
Половину всего теста волью в форму

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Сверху выложу начинку.

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

И залью оставшимся тестом

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Выпекаю в духовом шкафу, который я разогрела заранее до 180 градусов

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

В течении 35 минут.

Пирог получается не высоким.

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Маленький, плоский.

Весом он у меня вышел 718 грамм

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Приблизительный вес одного кусочка 78 грамм

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Так выглядит пирог внутри

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

В среднем модно поделить на 7 небольших порций.

Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком - Низкий пирог на один раз

Приятного вам аппетита!

Вообще, если более-менее нормальные порции считать, но поделить можно на 4 куска. Для приготовления требуются только 30 минут вашего времени. Остальное время пирог самостоятельно запекается.

Стоимость ингредиентов — 117,81211

Порция — 23 рубля

4,25 за 100 грамм МУКИ (85 рублей за 2 кг.)
55,5555555 за 50 гр. СЛИВОЧНОГО МАСЛА (200 рублей за 180 грамм)
9,55555556 за 100 грамм КЕФИРА (43 рубля за 450 мл.)
18,90 за 3 ЯЙЦА (189 рублей за 30 штук)
6,5 руб. за 1ч. л. РАЗРЫХЛИТЕЛЬ (13 рублей за 10 грамм)
0,034 за 2 грамма СОЛИ (17 рублей за килограмм)
5 рублей за 40 грамм РИСА (100 рублей за 800 грамм)
17,997 за 30 грамм ЗЕЛЁНОГО ЛУКА (69,99 за 100 грамм)
0,02 за 0,01 грамм ПЕРЦА (20 рублей за 10 грамм)

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 23 руб.

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