Рецепт: Заливной пирог с яйцом, рисом и знленым луком — Низкий пирог на один раз

Ингредиенты:

лук зеленый — 30 грамм;

мука — 100 грамм;

кефир — 100 мл;

рис — 40 грамм;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по веусу;

яйца куриные — 3 шт.;

масло сливочное — 50 грамм;

разрыхлитель — 1 ч л.

Способ приготовления: Пирог начинкой

Всем доброго времени суток!

Сегодня я буду готовить пирог с рисом, яйцом и зелёным луком.

Ингредиенты, которые необходимы для приготовления:

Это ингредиенты и для теста и для начинки. В тесто потребуется добавить одно яйцо. И 2-4 яйца в начинку.

Начинать приготовление буду с того, что отправлю вариться яйца и рис.

Рис нужно очень хорошо, тщательно промыть до прозрачности воды

Для варки риса по рецепту потребуется 350 мл Н²О

Воду надо посолить и довести до кипения. Рис добавляется в кипящую воду.

Нашла способ более тщательно и быстро промыть рис — через сито)))

Когда вода закипит, то отправляю в неё рис и варю приблизительно 13 минут.

Пока рис варится приготовлю я тесто;

Для этого беру одно яйцо, разбиваю его в миску

Взбиваю вилкой

Добавляю во взбитое молоко 100 мл. кефира

50 грамм сливочного масла я растоплю в микроволновой печи

Сразу оно очень горячее, поэтому надо дать немного остыть…

100 грамм муки смешать с 1 ч. л. разрыхлителя

Немного остывшее сливочное масло добавляю в смесь из яиц икефира

Медленно просеиваю в получившуюся смесь муку смешанную с разрыхлителем.

Тщательно перемешиваю

До густоты оладьев

Желательно разъёмная форма для запекания. Её следует застелить пергаментом

Такая густота должна быть

Тесто готово!

Формовка подготовлена. Осталось смешать подготовленные для начинки ингредиенты. Зелёный лук нарежу

Рис к этому времени уже приготовился￼Ошш

Добавлю в него как можно больше соли. А ещё добавлю перец.

В Рим отправляю и зелёный лук.

Нарежу яйца и тоже отправлю к ним.

Всё очень хорошо и тщательно перемешаю

Возвращаюсь к тесту.

Половину всего теста волью в форму

Сверху выложу начинку.

И залью оставшимся тестом

Выпекаю в духовом шкафу, который я разогрела заранее до 180 градусов

В течении 35 минут.

Пирог получается не высоким.

Маленький, плоский.

Весом он у меня вышел 718 грамм

Приблизительный вес одного кусочка 78 грамм

Так выглядит пирог внутри

В среднем модно поделить на 7 небольших порций.

Приятного вам аппетита!

Вообще, если более-менее нормальные порции считать, но поделить можно на 4 куска. Для приготовления требуются только 30 минут вашего времени. Остальное время пирог самостоятельно запекается.

Стоимость ингредиентов — 117,81211

Порция — 23 рубля

4,25 за 100 грамм МУКИ (85 рублей за 2 кг.)

55,5555555 за 50 гр. СЛИВОЧНОГО МАСЛА (200 рублей за 180 грамм)

9,55555556 за 100 грамм КЕФИРА (43 рубля за 450 мл.)

18,90 за 3 ЯЙЦА (189 рублей за 30 штук)

6,5 руб. за 1ч. л. РАЗРЫХЛИТЕЛЬ (13 рублей за 10 грамм)

0,034 за 2 грамма СОЛИ (17 рублей за килограмм)

5 рублей за 40 грамм РИСА (100 рублей за 800 грамм)

17,997 за 30 грамм ЗЕЛЁНОГО ЛУКА (69,99 за 100 грамм)

0,02 за 0,01 грамм ПЕРЦА (20 рублей за 10 грамм)

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 23 руб.