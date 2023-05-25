Рецепт: Заливной пирог — с капустой и шпинатом

Ингредиенты:

мука — 200 гр;

яйца куриные — 1 шт;

кефир — 250 мл;

капуста белокочанная — 1 кг;

морковь — 2 шт;

лук репчатый — 2 шт;

шпинат — 125 гр;

укроп — 20 гр;

кетчуп — 2 ст.л.

Способ приготовления: Продолжаю серию своих рецептов заливных пирогов. Сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом заливного пирога с начинкой из тушеной капусты.

Для начала потушим капусту.

У меня была молодая капуста весом где-то до килограмма. Конечно же в начинку она вся не пойдет, так что либо делайте несколько пирогов, либо просто оставьте половину тушеной капусты как гарнир на обед.

Также обязательно в капусту понадобится пару луковиц и пару морковок.

Морковь и лук почистим и помоем.

Лук нарезаем кубиком.

Морковь натрем на крупную терку.

Капусту нашинкуем.

Морковь и лук зажариваем на растительном масле.

Дома оказался замороженный шпинат. И мы решили его добавить.

К зажаренным луку с морковью отправляем нашинкованную капусту. Все перемешиваем и еще обжариваем.

Черный перец горошком и зерна кориандра перебиваем в кофемолке.

В капусту отправляем шпинат и пару столовых ложек домашнего соуса песто, который я публиковала здесь.

Добавляем специи, моль и пару ложек самого простого кетчупа или томатной пасты.

Пока тушится капуста, приготовим заливное тесто.

Собственно для него нам понадобится 250 мл. кефира или чего-то другого (скисшее молоко, сметана разбавленная водой, сыворотка), 1-2 яйца, разрыхлитель для теста.

В кефир добавляем яйца, пол чайной ложки соли и чайную ложку сахара, разрыхлитель и мелко нарубленный укроп. Хорошо перемешиваем.

Теперь добавляем приблизительно стакан муки.

Замешиваем жидкое тесто.

К тому времени протушилась наша капуста.

Теперь в форму для запекания, смазанную маслом, наливаем две трети теста и выкладываем слой тушеной капусты.

И заливаем оставшимся тестом.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. В конце выпечки смазываем сливочным маслом. Даем пирогу остыть и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.