Рецепт: Заливной пирог — с капустой и шпинатом

Ингредиенты:
мука — 200 гр;
яйца куриные — 1 шт;
кефир — 250 мл;
капуста белокочанная — 1 кг;
морковь — 2 шт;
лук репчатый — 2 шт;
шпинат — 125 гр;
укроп — 20 гр;
кетчуп — 2 ст.л.
Способ приготовления: Продолжаю серию своих рецептов заливных пирогов. Сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом заливного пирога с начинкой из тушеной капусты.
Для начала потушим капусту.
У меня была молодая капуста весом где-то до килограмма. Конечно же в начинку она вся не пойдет, так что либо делайте несколько пирогов, либо просто оставьте половину тушеной капусты как гарнир на обед.
Также обязательно в капусту понадобится пару луковиц и пару морковок.
Морковь и лук почистим и помоем.
Лук нарезаем кубиком.
Морковь натрем на крупную терку.
Капусту нашинкуем.
Морковь и лук зажариваем на растительном масле.
Дома оказался замороженный шпинат. И мы решили его добавить.
К зажаренным луку с морковью отправляем нашинкованную капусту. Все перемешиваем и еще обжариваем.
Черный перец горошком и зерна кориандра перебиваем в кофемолке.
В капусту отправляем шпинат и пару столовых ложек домашнего соуса песто, который я публиковала здесь.
Добавляем специи, моль и пару ложек самого простого кетчупа или томатной пасты.
Пока тушится капуста, приготовим заливное тесто.
Собственно для него нам понадобится 250 мл. кефира или чего-то другого (скисшее молоко, сметана разбавленная водой, сыворотка), 1-2 яйца, разрыхлитель для теста.
В кефир добавляем яйца, пол чайной ложки соли и чайную ложку сахара, разрыхлитель и мелко нарубленный укроп. Хорошо перемешиваем.
Теперь добавляем приблизительно стакан муки.
Замешиваем жидкое тесто.
К тому времени протушилась наша капуста.
Теперь в форму для запекания, смазанную маслом, наливаем две трети теста и выкладываем слой тушеной капусты.
И заливаем оставшимся тестом.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. В конце выпечки смазываем сливочным маслом. Даем пирогу остыть и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.