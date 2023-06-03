Рецепт: Заливной пирог — с картошкой и рыбой

Ингредиенты:

кефир 1% — 200 мл;

мука — 1 стакан;

яйца куриные — 1 шт;

картофель — 2-3 шт;

лук репчатый — 1 шт;

рыба — 300 гр

Способ приготовления: И снова продолжаю серию рецептов заливного пирога. Нам очень понравились такие пироги с разной начинкой. На этот раз я приготовила такой пирог с картошкой и рыбой.

Нам понадобятся для теста: мука, кефир, одно яйцо (вполне достаточно на 250 мл. кефира), соль, сахар и разрыхлитель для теста (можно заменить содой).

Замешиваем жидкое тесто.

Для начинки я брала две крупные картофелины, луковица.

И любая рыба/, подойдет даже рыбная консерва. У меня была 1 небольшая путассу несколько салаки.

Рыбу я предварительно «подогрела» в микроволновке до полуготовности.

Удалила кости, а мякоть нарвала произвольно.

Картофель и лук натерли на крупную терку.

Все ингредиенты смешиваем, солим, перчим.

В форму для выпечки наливаем две трети теста и выкладываем начинку.

Сверху заливаем оставшимся тестом. И ставим в разогретую духовку до 180 градусов на час.

Наш картофельно-рыбный пирог готов.

Дадим остыть и можно подавать.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.