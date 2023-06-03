Рецепт: Заливной пирог — с картошкой и рыбой

Ингредиенты:
кефир 1% — 200 мл;
мука — 1 стакан;
яйца куриные — 1 шт;
картофель — 2-3 шт;
лук репчатый — 1 шт;
рыба — 300 гр
Способ приготовления: И снова продолжаю серию рецептов заливного пирога. Нам очень понравились такие пироги с разной начинкой. На этот раз я приготовила такой пирог с картошкой и рыбой.
Нам понадобятся для теста: мука, кефир, одно яйцо (вполне достаточно на 250 мл. кефира), соль, сахар и разрыхлитель для теста (можно заменить содой).
Замешиваем жидкое тесто.
Для начинки я брала две крупные картофелины, луковица.
И любая рыба/, подойдет даже рыбная консерва. У меня была 1 небольшая путассу несколько салаки.
Рыбу я предварительно «подогрела» в микроволновке до полуготовности.
Удалила кости, а мякоть нарвала произвольно.
Картофель и лук натерли на крупную терку.
Все ингредиенты смешиваем, солим, перчим.
В форму для выпечки наливаем две трети теста и выкладываем начинку.
Сверху заливаем оставшимся тестом. И ставим в разогретую духовку до 180 градусов на час.
Наш картофельно-рыбный пирог готов.
Дадим остыть и можно подавать.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.