Рецепт: Заливной пирог — с творогом и брусникой

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 гр;

кефир — 200 мл;

яйца куриные — 2-3 шт;

творог — 400 гр;

брусника — стакан;

сахар — 10 ст.л.

Способ приготовления: Продолжаю серию заливных пирогов, сегодня представляю вашему вниманию заливной пирог с творогом и брусникой.

Итак нам понадобится — мука, кефир, яйца, творог, ванильный сахар, разрыхлитель.

Ну и конечно брусника (у меня замороженная).

В кефир отправляем яйца, я положила одно, не вижу особого смысла вбивать в тесто 5 яиц.

Добавляем сахар (по вкусу), разрыхлитель, ванильный сахар, щепотку соли.

Перемешиваем и добавляем просеянную муку.

Хорошо вымешиваем.

В творог добавляем яйца, сахар по вкусу и ванильный сахар.

Творог хорошо перетираем с сахаром.

К творожной массе добавляем бруснику. Но тут все от ваших возможностей и фантазии — добавляйте любые ягоды. Можно сделать только со сладким творогом, но мне кажется, что ягоды придают особый вкус.

Творог перемешиваем с ягодами, стараясь не раздавить нежные ягодки.

На дно формы для выпечки, смазанной маслом, выливаем две трети нашего жидкого теста.

Аккуратно выкладываем творожно-брусничную начинку по всей поверхности.

И заливаем оставшимся тестом.

Ставим в духовку разогретую до 180 градусов на 50 минут.

В процессе выпечки (через полчаса) смазываю слегка прихватившийся пирог сливочным маслом.

И еще оставляем допекаться.

Только что испёкшемуся пирогу даем немного постоять и остыть под полотенцем.

Потом присыпаем сахарной пудрой.

Ну вот собственно можно нарезать и подавать к чаю или кофе.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.