Рецепт: Заливной пирог — с творогом и брусникой

Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 гр;
кефир — 200 мл;
яйца куриные — 2-3 шт;
творог — 400 гр;
брусника — стакан;
сахар — 10 ст.л.
Способ приготовления: Продолжаю серию заливных пирогов, сегодня представляю вашему вниманию заливной пирог с творогом и брусникой.
Итак нам понадобится — мука, кефир, яйца, творог, ванильный сахар, разрыхлитель.
Ну и конечно брусника (у меня замороженная).
В кефир отправляем яйца, я положила одно, не вижу особого смысла вбивать в тесто 5 яиц.
Добавляем сахар (по вкусу), разрыхлитель, ванильный сахар, щепотку соли.
Перемешиваем и добавляем просеянную муку.
Хорошо вымешиваем.
В творог добавляем яйца, сахар по вкусу и ванильный сахар.
Творог хорошо перетираем с сахаром.
К творожной массе добавляем бруснику. Но тут все от ваших возможностей и фантазии — добавляйте любые ягоды. Можно сделать только со сладким творогом, но мне кажется, что ягоды придают особый вкус.
Творог перемешиваем с ягодами, стараясь не раздавить нежные ягодки.
На дно формы для выпечки, смазанной маслом, выливаем две трети нашего жидкого теста.
Аккуратно выкладываем творожно-брусничную начинку по всей поверхности.
И заливаем оставшимся тестом.
Ставим в духовку разогретую до 180 градусов на 50 минут.
В процессе выпечки (через полчаса) смазываю слегка прихватившийся пирог сливочным маслом.
И еще оставляем допекаться.
Только что испёкшемуся пирогу даем немного постоять и остыть под полотенцем.
Потом присыпаем сахарной пудрой.
Ну вот собственно можно нарезать и подавать к чаю или кофе.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.