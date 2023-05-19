Рецепт: Заливной пирог — с творогом и брусникой

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Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 гр;
кефир — 200 мл;
яйца куриные — 2-3 шт;
творог — 400 гр;
брусника — стакан;
сахар — 10 ст.л.
Способ приготовления: Продолжаю серию заливных пирогов, сегодня представляю вашему вниманию заливной пирог с творогом и брусникой.

Итак нам понадобится — мука, кефир, яйца, творог, ванильный сахар, разрыхлитель.

Ну и конечно брусника (у меня замороженная).

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

В кефир отправляем яйца, я положила одно, не вижу особого смысла вбивать в тесто 5 яиц.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Добавляем сахар (по вкусу), разрыхлитель, ванильный сахар, щепотку соли.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Перемешиваем и добавляем просеянную муку.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Хорошо вымешиваем.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

В творог добавляем яйца, сахар по вкусу и ванильный сахар.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Творог хорошо перетираем с сахаром.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

К творожной массе добавляем бруснику. Но тут все от ваших возможностей и фантазии — добавляйте любые ягоды. Можно сделать только со сладким творогом, но мне кажется, что ягоды придают особый вкус.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Творог перемешиваем с ягодами, стараясь не раздавить нежные ягодки.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

На дно формы для выпечки, смазанной маслом, выливаем две трети нашего жидкого теста.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Аккуратно выкладываем творожно-брусничную начинку по всей поверхности.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

И заливаем оставшимся тестом.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Ставим в духовку разогретую до 180 градусов на 50 минут.

В процессе выпечки (через полчаса) смазываю слегка прихватившийся пирог сливочным маслом.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

И еще оставляем допекаться.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Только что испёкшемуся пирогу даем немного постоять и остыть под полотенцем.

Потом присыпаем сахарной пудрой.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Ну вот собственно можно нарезать и подавать к чаю или кофе.

Рецепт: Заливной пирог - с творогом и брусникой

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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