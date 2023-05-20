Рецепт: Замороженные яйца — ложные «перепелиные яйца»

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

соль — по вкусу;

масло растительное рафинированное — 0,5 ст.л.

Способ приготовления: Хочу предложить забавный вариант приготовления обычных куриных яиц, который делает их по размеру похожими на перепелиные. Их хорошо использовать в качестве украшения для различных блюд, в том числе, для классического рубленного бифштекса с яйцом.

В морозилку на пару часов отправляем обычные сырые куриные яйца.

Затем, когда они полностью замёрзли, чистим их. Как ни странно, чистятся они хорошо, но если сильно скорлупа примерзла, но можно оставить яйца на несколько минут при комнатной температуре.

А теперь замороженные яйца нарезаем тонкими колечками.

Тут же выкладываем яичные колечки на сковородку, разогретую с небольшим количеством рафинированного растительного масла. Конечно же, немного подсаливаем их и жарим, как обычно — до любимой степени готовности.

И вот наши мини-глазуньи из куриных яиц получаются как настоящие перепелиные.

Я такие жареные «перепелиные» яйца подавала к столу с куриной котлеткой и гарниром из картофельного пюре.

Приятного аппетита!

*Время приготовления указано без учета замораживания яиц.

Время приготовления: 15 мин.