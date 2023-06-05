Рецепт: Зеленая гречка с зеленью — Со шпинатом и стручковой фасолью

Ингредиенты:

гречка зеленая — 1 стакан;

шпинат — 100 гр.;

фасоль стручковая — 100 гр.;

вода — 2 стакана;

соль — щепотка;

зелень — по вкусу

Способ приготовления: Зелёная гречка это те же семена гречихи, только не обжаренные, поэтому данный злак получил свое название именно из-за цвета. Польза зелёной гречки в разы выше чем коричневой. Например: Рутин — вещество которое способствует движению крови, его в 17 раз больше в оболочке зерна гречихи, чем в ядре, а при обработке паром он разрушается, поэтому зелёный цвет зерна превращается в коричневый и так далее.

Поэтому рекомендую всем ввести в рацион питания зелёную гречку.

Готовить её очень просто, кроме того в интернете очень много рецептов начиная с основных блюд и заканчивая десертами.

Сегодня готовлю самый простой и быстрый вариант.

Для начала необходимо отварить зелёную гречку, принцип варки тот же — 1:2. Не делайте большую порцию, рекомендую для начала попробовать из расчета 1 мульти стакан.

Перед варкой обязательно необходимо несколько раз промыть злак и отправлять варится уже в кипящую воду, подсоленную по вкусу.

Главный секрет в том, что такую гречку долго варить не нужно, после закипания она варится максимум 5 минут, далее выключаем огонь, накрываем крышкой, укутывает и даём настояться не меньше часа.

Затем открываем, и добавляем любимую зелень. У меня это шпинат, фасоль, лук и укроп. Перемешиваем и можно кушать.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.