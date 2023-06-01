Рецепт: Зеленый омлет — с капустой.

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Ингредиенты:
капуста белокочанная — 300-400 г;
яйцо куриное свежее — 2 шт.;
сливки 10% — 1 ст. ложка;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
укроп зеленый — по вкусу;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Здравствуйте всем! Сегодня мой рецепт об омлете, приготовленным из яйца и свежей капусты. Такое блюдо я часто готовлю на завтрак и моим домашним очень нравится!

1. Нарезаем соломкой белокочанную капусту и выкладываем в глубокую миску.

2. Разбиваем туда два яйца. Добавляем ложку сливок.

Рецепт: Зеленый омлет - с капустой.

3. Посыпаем соль и перец по вкусу.

Рецепт: Зеленый омлет - с капустой.

4. Всё тщательно размешиваем до однородной массы. Я это делаю вилкой, можно и рукой.

Рецепт: Зеленый омлет - с капустой.

5. На конфорку ставим сковороду, прогреваем и добавляем растительное масло. Теперь приготовленную массу выкладываем, разравниваем и закрываем крышкой. Обжариваем одну сторону на небольшом огне 5 минут.

Рецепт: Зеленый омлет - с капустой.

6. Затем его выкладываем на тарелку. Так делаем, чтобы не повредить целостность омлете. Вот так он выглядит.

Рецепт: Зеленый омлет - с капустой.

7. И теперь кладем поджаривать другую сторону.

Рецепт: Зеленый омлет - с капустой.

8. Вот перед вами готовое блюдо. Теперь сверху посыпим мелко нарезанным свежим укропом.

Рецепт: Зеленый омлет - с капустой.

Разрезаем омлет на порции и выкладываем в блюдца.

Рецепт: Зеленый омлет - с капустой.

Омлет получается сытным и вкусным! При желании можно заправить майонезом илиткетчупом. Такая заправка усилит вкус приготовленного блюда.
Попробуйте приготовить, надеюсь вам понравится!

Благодарю за внимание! Буду рада, если мой рецепт окажется полезным!
Желаю всем новых идей в кулинарном поприще!

Время приготовления: 15 мин.

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