Рецепт: Зеленый омлет — с капустой.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300-400 г;

яйцо куриное свежее — 2 шт.;

сливки 10% — 1 ст. ложка;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

укроп зеленый — по вкусу;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Здравствуйте всем! Сегодня мой рецепт об омлете, приготовленным из яйца и свежей капусты. Такое блюдо я часто готовлю на завтрак и моим домашним очень нравится!

1. Нарезаем соломкой белокочанную капусту и выкладываем в глубокую миску.

2. Разбиваем туда два яйца. Добавляем ложку сливок.

3. Посыпаем соль и перец по вкусу.

4. Всё тщательно размешиваем до однородной массы. Я это делаю вилкой, можно и рукой.

5. На конфорку ставим сковороду, прогреваем и добавляем растительное масло. Теперь приготовленную массу выкладываем, разравниваем и закрываем крышкой. Обжариваем одну сторону на небольшом огне 5 минут.

6. Затем его выкладываем на тарелку. Так делаем, чтобы не повредить целостность омлете. Вот так он выглядит.

7. И теперь кладем поджаривать другую сторону.

8. Вот перед вами готовое блюдо. Теперь сверху посыпим мелко нарезанным свежим укропом.

Разрезаем омлет на порции и выкладываем в блюдца.

Омлет получается сытным и вкусным! При желании можно заправить майонезом илиткетчупом. Такая заправка усилит вкус приготовленного блюда.

Попробуйте приготовить, надеюсь вам понравится!

Благодарю за внимание! Буду рада, если мой рецепт окажется полезным!

Желаю всем новых идей в кулинарном поприще!

Время приготовления: 15 мин.