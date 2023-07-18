Рецепты Рецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусно По Admin - 18 июля, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы наслаждаться огурчиками круглый год – подготовьте закрутки еще летом. Советуем, кроме малосольных и квашеных, заготовить еще и маринованные огурцы. КУЛИНАРНЫЙ ГИД 24 канал подготовил три рецепта маринованных огурцов на зиму, чтобы могли смаковать закуской никогда. Рецепты огурцов со смородиной, французской горчицей и одной литровой банкой проверены временем. Попробуйте и вы будете удовлетворены результатом. Читайте также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало Рецепт маринованных огурцов на 1 литровую банку Время: 4 часа Порции: 1 Ингредиенты: – огурцы; – 500 граммов воды; – 1 гвоздика; – 5 горошин черного перца; – лавровый лист; – 2 столовые ложки сахара; – 1 столовая ложка соли; – 4 столовые ложки 9% уксуса; – 2 – 3 зубчика чеснока; – соцветие укропа. Приготовление: Тщательно моем огурцы, заливаем водой и оставляем на 3-4 часа в большой кастрюле или миске. За это время нужно сменить воду 2 – 3 раза. Стерилизуем банку и крышку для консервации огурцов. Выложите на дно банки специи, затем плотно выложите огурцы и положите зонтик укропа. В кастрюле вскипятите воду с сахаром и солью. Снимите с огня и влейте уксус. Сразу залейте маринадом огурцы и переложите банку с огурцами в кипящую кастрюлю с водой. На дно кастрюли положите полотенце, что именно на него поставить банку. Накрываем банку с огурцами крышкой и даем ей немного оставить 5-8 минут. Вынимаем банку с огурцами и закрываем ключом для консервации. Переворачиваем банку, накрываем полотенцем до полного охлаждения. Через 5 дней огурцы будут готовы к употреблению. Приятного аппетита! Рецепт французских маринованных огурцов Время: 2 часа Порции: 1 Ингредиенты на 1 литровую банку: – 1 – 2 зубчика чеснока; – 1 лавровый лист; – 2 кусочка перца чили; – 0,5 чайной ложки душистого перца; – 1 столовая ложка французской горчицы; – 400 граммов огурцов; – 1 столовая ложка соли; – 2 столовые ложки сахара; – 2 столовые ложки уксуса. Приготовление: Замочите огурцы на 1 час в воде. Больше не нужно, они ведь могут испортиться. Срежьте кончики овощей. Предварительно промойте литровые банки и просушите. На дно каждой банки выложите по одному лавровому листу и по пол чайной ложки перца горошком (можно использовать смесь перцев). Далее добавляем в каждую банку по одному измельченному зубчику чеснока. Если любите острое – добавьте более двух кольц перца чили, или меньше, если нет. Добавить по 1 столовой ложке французской горчицы в зернах. Именно она придает огурцам особый вкус. Выложите подготовленные огурцы в банку и по столовой ложке без горки соли и по две столовые ложки сахара и уксуса. Каждую банку наполните крутым кипятком и не плотно накройте крышками. Банки с огурцами выкладываем в кастрюлю. На дно обязательно положите марлю или другую ткань, чтобы дно не лопнуло. Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на огонь. Стерилизуйте огурцы в кастрюле в течение 5 минут после закипания воды. Закройте крышки на банках и аккуратно переверните ее, чтобы все ингредиенты внутри перемешались и растворились. Поставьте верх дном и оставьте до полного охлаждения. Не забудьте укутать их одеялом на сутки. Маринованные огурцы готовы. Приятного аппетита! Маринованные огурцы со смородиной Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 8 – 10 огурцов; – 400 граммов смородины; – 8 – 10 горошин черного перца; – 2 соцветия укропа; – 5 – 6 зубчиков чеснока; – 1 чайная ложка зерен горчицы; – 1 литр воды; – 1 столовая ложка соли; – 1 столовая ложка сахара. Приготовление: В стерилизованные банки выкладываем зубчики чеснока, черный перец, укроп и половину смородины. Далее выкладываем огурцы, а сверху снова посыпаем смородиной. Добавляем семена горчицы. Заливаем все кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 15 – 20 минут. Переливаем жидкость в кастрюлю, добавляем соль и сахар. Доводим до кипения и варим до полного растворения соли и сахара. Кипящим маринадом заливаем огурцы со смородиной, закрываем, накрываем полотенцем и переворачиваем на крышки, оставив до полного охлаждения. Приятного аппетита! Понравились ли рецепты маринованных огурцов? Попытайтесь также приготовить малосольные огурцы по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Маринованные шампиньоны за несколько часов – к столу или на закруткуДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляРецепт кабачковой икры, как из магазинаБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеБаклажаны, как грибы: теперь только так и готовим