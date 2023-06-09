Рецепт достался по наследству. Куриная грудка на сковороде: нежнятина на обед или ужин

Куриная грудка в качестве главного ингредиента используются во многих блюдах. Это неудивительно, потому что куриная грудка считается лучшей мясной частью всей курицы.
Однако, многим может показаться, что грудка — это сложная часть для готовки. Часто куриное мясо получается сухим, без должной сочности. Грудка – это белое мясо, которое содержит меньше жиров и больше белка, если сравнивать с более темным мясом.
Для того, чтобы правильно приготовить куриную грудку, стоит использовать данный рецепт.
Ингредиенты для куриных котлет:
- куриная грудка – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- петрушка – 30 г;
- соль – 10 г;
- черный перец – 5 г;
- мука – 200 г;
- моцарелла – 100 г;
- майонез – 50 г;
- растительное масло – 40 мл.
Для соуса:
- растительное масло – 20 мл;
- сливочное масло – 40 г;
- мука – 70 г;
- молоко – 400 мл;
- мускатный орех – 4 г;
- белый перец – 4 г;
- соль – 10 г.
Приготовление куриных котлет:
Куриную грудку нарезаем крупными кубиками. В миску к куриному мясу добавляем яйца, мелко нарезанную петрушку и натертую моцареллу, все тщательно перемешиваем.
Солим смесь, добавляем черный молотый перец, муку и майонез, доводим до однородного состояния.
Порционно выкладываем полученную массу на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Для соуса в разогретый сотейник помещаем растительное и сливочное масла, насыпаем муку, перемешивая венчиком.
Постепенно в сотейник заливаем молоко, не прекращая мешать. В последнюю очередь добавляем мускатный орех, белый перец и соль. Замешиваем соус на слабом огне до загустения.
Соус будет отличным дополнением. В качестве гарнира можно выбрать пасту или любую крупу.