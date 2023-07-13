Рецепт хрустящих малосольных огурцов. Минимум усилий, а результат потрясающий

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Огурцы впервые появились в нашей стране в эпоху Ивана Грозного. Тогда огурец был экзотическим овощем, как для нас авокадо или манго. Однако, в отличие от этих фруктов, люди приспособились в суровых условиях выращивать летом огурцы.

Встал вопрос о сохранении огурцов на долгий период, то есть хранение до зимы. Дело в том, что сохранить этот овощ в отличие от остальных было проблематично. Огурцы гнили или закисали.

Тогда было предложено мариновать, солить огурцы. Эта идея стала востребованной в государстве, что привело к массовому процессу маринования овощей.

Стоит рассказать о том, как вкусно сделать малосольные огурцы.

Ингредиенты для малосольных огурцов:

  • огурцы — 1300 г;
  • вода — 800 мл;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — ч. л.;
  • лимонный сок — 4 ст. л.;
  • укроп — пучок;
  • листья смородины;
  • листья хрена;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец черный горошком — 8 шт.

Приготовление малосольных огурцов:

Огурцы промываем от лишней грязи и выкладываем в таз с холодной водой, оставляем на 3 часа. В чистые банки кладем укроп, зубчики чеснока, листья смородины и хрена, лавровые листья и перец черный горошком.

Удаляем кончики у огурцов, аккуратно выкладываем в банки. Для приготовления рассола, выливаем воду в кастрюлю, высыпаем соль и сахар, доводим до кипения.

После кипения выливаем в жидкость лимонный сок, перемешиваем. Полученным рассолом заливаем банки с огурцами, закрываем плотно крышками и оставляем на 12 часов.

Рецепт хрустящих малосольных огурцов. Минимум усилий, а результат потрясающий

В результате получаются нежные малосольные огурцы. Они не кислят и не имеют странного привкуса, который встречается у покупных малосольных огурцов.

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