Рецепт идеального ужина из рыбы. Семья будет в восторге

Речная и морская рыба довольно сильно отличается друг от друга. При приготовлении мясо рыбы из рук и озер имеет иной запах, а также в филе часто попадаются мелкие косточки. По этим нескольким причинам многие не хотят готовить речную рыбу дома.
Однако, несмотря на все неудобства, нельзя исключать речную рыбу из рациона. Дело в том, что в такой рыбе есть много полезных минералов для организма. К сожалению, в морской рыбе столько полезных веществ нет.
Стоит рассказать как приготовить вкусно карпа в домашних условиях.
Ингредиенты для жареного карпа:
- Карп — 2 шт.;
- Лимон — ⅓ шт.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Перец чёрный — ч.л.;
- Кориандр — ч. л.;
- Куркума — ч. л.;
- Тимьян — ч.л.;
- Масло растительное — 2 ст.л.;
- Лук репчатый — шт.;
- Морковь — шт.;
- Перец сладкий — шт.;
- Чеснок — 5 зубчика;
- Мука кукурузная — 4 ст.л.;
- Картофель — кг;
- Масло растительное — 120 мл;
- Вода — 400 мл;
- Лавровый лист — шт.;
- Перец душистый.
Приготовление жареного карпа:
Убираем у карпов плавники, жабры, головы, нарезаем на небольшие поперечные куски. Рыбу выкладываем в отдельную миску, поливаем лимонным соком.
Посыпаем кусочки рыбы солью, черным молотым перцем, кориандром, куркумой и тимьяном.
Добавляем к мясу растительное масло и тщательно смазываем специями рыбу.
Маринуем карпа в течение часа. В это время натираем на мелкой терке репчатый лук, морковь и сладкий перец без кожуры. Пропускаем через терку к овощной массе зубчики чеснока, смешиваем.
К рыбе высыпаем кукурузную муку, обваливаем кусочки в ней. Очищенный и нарезанный картофель отвариваем в воде до готовности.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем куски карпа по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.
Выкладываем рыбу на тарелку.
Обновляем масло на сковороде, обжариваем овощную смесь пару минут. Вливаем к овощной массе воду, выкладываем рыбу, душистый перец и лавровый лист. Под крышкой тушим блюдо в течение 5 минут.
Подавать жареного карпа рекомендуется с отварной картошкой в подливе. Такое блюдо не оставит равнодушным ни одного любителя рыбы.