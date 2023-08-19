Рецепт идеального ужина из рыбы. Семья будет в восторге

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Речная и морская рыба довольно сильно отличается друг от друга. При приготовлении мясо рыбы из рук и озер имеет иной запах, а также в филе часто попадаются мелкие косточки. По этим нескольким причинам многие не хотят готовить речную рыбу дома.

Однако, несмотря на все неудобства, нельзя исключать речную рыбу из рациона. Дело в том, что в такой рыбе есть много полезных минералов для организма. К сожалению, в морской рыбе столько полезных веществ нет.

Стоит рассказать как приготовить вкусно карпа в домашних условиях.

Ингредиенты для жареного карпа:

  • Карп — 2 шт.;
  • Лимон — ⅓ шт.;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Перец чёрный — ч.л.;
  • Кориандр — ч. л.;
  • Куркума — ч. л.;
  • Тимьян — ч.л.;
  • Масло растительное — 2 ст.л.;
  • Лук репчатый — шт.;
  • Морковь — шт.;
  • Перец сладкий — шт.;
  • Чеснок — 5 зубчика;
  • Мука кукурузная — 4 ст.л.;
  • Картофель — кг;
  • Масло растительное — 120 мл;
  • Вода — 400 мл;
  • Лавровый лист — шт.;
  • Перец душистый.

Приготовление жареного карпа:

Убираем у карпов плавники, жабры, головы, нарезаем на небольшие поперечные куски. Рыбу выкладываем в отдельную миску, поливаем лимонным соком.

Посыпаем кусочки рыбы солью, черным молотым перцем, кориандром, куркумой и тимьяном.

Добавляем к мясу растительное масло и тщательно смазываем специями рыбу.

Рецепт идеального ужина из рыбы. Семья будет в восторге

Маринуем карпа в течение часа. В это время натираем на мелкой терке репчатый лук, морковь и сладкий перец без кожуры. Пропускаем через терку к овощной массе зубчики чеснока, смешиваем.

К рыбе высыпаем кукурузную муку, обваливаем кусочки в ней. Очищенный и нарезанный картофель отвариваем в воде до готовности.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем куски карпа по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Рецепт идеального ужина из рыбы. Семья будет в восторге

Выкладываем рыбу на тарелку.

Обновляем масло на сковороде, обжариваем овощную смесь пару минут. Вливаем к овощной массе воду, выкладываем рыбу, душистый перец и лавровый лист. Под крышкой тушим блюдо в течение 5 минут.

Рецепт идеального ужина из рыбы. Семья будет в восторге

Подавать жареного карпа рекомендуется с отварной картошкой в подливе. Такое блюдо не оставит равнодушным ни одного любителя  рыбы.

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