Рецепт идеального ужина из рыбы. Семья будет в восторге

Речная и морская рыба довольно сильно отличается друг от друга. При приготовлении мясо рыбы из рук и озер имеет иной запах, а также в филе часто попадаются мелкие косточки. По этим нескольким причинам многие не хотят готовить речную рыбу дома.

Однако, несмотря на все неудобства, нельзя исключать речную рыбу из рациона. Дело в том, что в такой рыбе есть много полезных минералов для организма. К сожалению, в морской рыбе столько полезных веществ нет.

Стоит рассказать как приготовить вкусно карпа в домашних условиях.

Ингредиенты для жареного карпа:

Карп — 2 шт.;

Лимон — ⅓ шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Перец чёрный — ч.л.;

Кориандр — ч. л.;

Куркума — ч. л.;

Тимьян — ч.л.;

Масло растительное — 2 ст.л.;

Лук репчатый — шт.;

Морковь — шт.;

Перец сладкий — шт.;

Чеснок — 5 зубчика;

Мука кукурузная — 4 ст.л.;

Картофель — кг;

Масло растительное — 120 мл;

Вода — 400 мл;

Лавровый лист — шт.;

Перец душистый.

Приготовление жареного карпа:

Убираем у карпов плавники, жабры, головы, нарезаем на небольшие поперечные куски. Рыбу выкладываем в отдельную миску, поливаем лимонным соком.

Посыпаем кусочки рыбы солью, черным молотым перцем, кориандром, куркумой и тимьяном.

Добавляем к мясу растительное масло и тщательно смазываем специями рыбу.

Маринуем карпа в течение часа. В это время натираем на мелкой терке репчатый лук, морковь и сладкий перец без кожуры. Пропускаем через терку к овощной массе зубчики чеснока, смешиваем.

К рыбе высыпаем кукурузную муку, обваливаем кусочки в ней. Очищенный и нарезанный картофель отвариваем в воде до готовности.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем куски карпа по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Выкладываем рыбу на тарелку.

Обновляем масло на сковороде, обжариваем овощную смесь пару минут. Вливаем к овощной массе воду, выкладываем рыбу, душистый перец и лавровый лист. Под крышкой тушим блюдо в течение 5 минут.

Подавать жареного карпа рекомендуется с отварной картошкой в подливе. Такое блюдо не оставит равнодушным ни одного любителя рыбы.