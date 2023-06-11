Рецепт из кабачков покорил весь мир. Быстро и вкусно: кабачки вкуснее мяса

По
Admin
-
0
44

Самое распространенное блюдо из кабачков – это оладьи. Можно выделить несколько причин, почему кабачковые оладьи получили популярность в XXI веке: они готовятся достаточно просто, кабачки – недорогой продукт, приносящий пользу организму. Оладьи из кабачков весьма диетический завтрак, который рекламируют в своих социальных сетях различные блогеры.

Существует огромное множество рецептов кабачковых оладий. Рецепт, про который мы расскажем, отличается быстрым приготовлением.

Ингредиенты для кабачковых оладий:

  • Кабачки – 700 г;
  • Морковь – 1 штука;
  • Яйца – 2 штуки;
  • Мука – 3 ст. л.;
  • Укроп, соль, черный молотый перец – по вкусу;
  • Растительное масло – для жарки.

Ингредиенты для начинки:

  • Фарш – 300 г;
  • Соль, черный молотый перец, зелень – по вкусу.

Приготовление оладий из кабачков с начинкой:

Если кабачки у вас с жесткой кожурой, то лучше избавиться от кожуры и семян. Далее кабачки необходимо натереть на крупной терке. Добавляем к кабачкам соль, оставляем на 10–15 минут.

Мелко шинкуем укроп и натираем на средней терке морковь. Кабачки хорошо отжимаем от сока, добавляем измельченные морковь и укроп.

Разбиваем в кабачковую смесь яйца, высыпаем муку. Все ингредиенты перемешиваем до однородности, добавляем черный молотый перец.

Рецепт из кабачков покорил весь мир. Быстро и вкусно: кабачки вкуснее мяса

В фарш высыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Зелень мелко нарезаем и отправляем в фарш, тщательно перемешиваем.

Рецепт из кабачков покорил весь мир. Быстро и вкусно: кабачки вкуснее мяса

Разогреваем растительное масло на сковороде, выкладываем на дно тесто, по столовой ложке. Сверху выкладываем котлету из фарша, которая должна быть меньше оладушка.

Рецепт из кабачков покорил весь мир. Быстро и вкусно: кабачки вкуснее мяса

Закрываем фарш сверху столовой ложкой теста и обжариваем оладушек с двух сторон до золотистой корочки по 5–7 минут.

Рецепт из кабачков покорил весь мир. Быстро и вкусно: кабачки вкуснее мяса

В результате оладьи из кабачков отлично подойдут для любого приема пищи. Приготовить оладьи можно за 10 минут, это идеальный вариант для завтрака.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА