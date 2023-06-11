Рецепт из кабачков покорил весь мир. Быстро и вкусно: кабачки вкуснее мяса

Самое распространенное блюдо из кабачков – это оладьи. Можно выделить несколько причин, почему кабачковые оладьи получили популярность в XXI веке: они готовятся достаточно просто, кабачки – недорогой продукт, приносящий пользу организму. Оладьи из кабачков весьма диетический завтрак, который рекламируют в своих социальных сетях различные блогеры.
Существует огромное множество рецептов кабачковых оладий. Рецепт, про который мы расскажем, отличается быстрым приготовлением.
Ингредиенты для кабачковых оладий:
- Кабачки – 700 г;
- Морковь – 1 штука;
- Яйца – 2 штуки;
- Мука – 3 ст. л.;
- Укроп, соль, черный молотый перец – по вкусу;
- Растительное масло – для жарки.
Ингредиенты для начинки:
- Фарш – 300 г;
- Соль, черный молотый перец, зелень – по вкусу.
Приготовление оладий из кабачков с начинкой:
Если кабачки у вас с жесткой кожурой, то лучше избавиться от кожуры и семян. Далее кабачки необходимо натереть на крупной терке. Добавляем к кабачкам соль, оставляем на 10–15 минут.
Мелко шинкуем укроп и натираем на средней терке морковь. Кабачки хорошо отжимаем от сока, добавляем измельченные морковь и укроп.
Разбиваем в кабачковую смесь яйца, высыпаем муку. Все ингредиенты перемешиваем до однородности, добавляем черный молотый перец.
В фарш высыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Зелень мелко нарезаем и отправляем в фарш, тщательно перемешиваем.
Разогреваем растительное масло на сковороде, выкладываем на дно тесто, по столовой ложке. Сверху выкладываем котлету из фарша, которая должна быть меньше оладушка.
Закрываем фарш сверху столовой ложкой теста и обжариваем оладушек с двух сторон до золотистой корочки по 5–7 минут.
В результате оладьи из кабачков отлично подойдут для любого приема пищи. Приготовить оладьи можно за 10 минут, это идеальный вариант для завтрака.