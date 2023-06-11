Рецепт из кабачков покорил весь мир. Быстро и вкусно: кабачки вкуснее мяса

Самое распространенное блюдо из кабачков – это оладьи. Можно выделить несколько причин, почему кабачковые оладьи получили популярность в XXI веке: они готовятся достаточно просто, кабачки – недорогой продукт, приносящий пользу организму. Оладьи из кабачков весьма диетический завтрак, который рекламируют в своих социальных сетях различные блогеры.

Существует огромное множество рецептов кабачковых оладий. Рецепт, про который мы расскажем, отличается быстрым приготовлением.

Ингредиенты для кабачковых оладий:

Кабачки – 700 г;

Морковь – 1 штука;

Яйца – 2 штуки;

Мука – 3 ст. л.;

Укроп, соль, черный молотый перец – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

Ингредиенты для начинки:

Фарш – 300 г;

Соль, черный молотый перец, зелень – по вкусу.

Приготовление оладий из кабачков с начинкой:

Если кабачки у вас с жесткой кожурой, то лучше избавиться от кожуры и семян. Далее кабачки необходимо натереть на крупной терке. Добавляем к кабачкам соль, оставляем на 10–15 минут.

Мелко шинкуем укроп и натираем на средней терке морковь. Кабачки хорошо отжимаем от сока, добавляем измельченные морковь и укроп.

Разбиваем в кабачковую смесь яйца, высыпаем муку. Все ингредиенты перемешиваем до однородности, добавляем черный молотый перец.

В фарш высыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Зелень мелко нарезаем и отправляем в фарш, тщательно перемешиваем.

Разогреваем растительное масло на сковороде, выкладываем на дно тесто, по столовой ложке. Сверху выкладываем котлету из фарша, которая должна быть меньше оладушка.

Закрываем фарш сверху столовой ложкой теста и обжариваем оладушек с двух сторон до золотистой корочки по 5–7 минут.

В результате оладьи из кабачков отлично подойдут для любого приема пищи. Приготовить оладьи можно за 10 минут, это идеальный вариант для завтрака.