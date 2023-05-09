Рецепт обалденной окрошки: все дело в заправке. Такой вариант вы точно не пробовали

Приготовление холодных супов, как правило, характерно для жарких стран, где горячие блюда не пользуются популярностью. Однако, окрошка была придумана восточными славянами.

Этот холодный летний суп является потомком совокупности других блюд. Как правило, славянские народы не создавали единого рецепта холодной похлебки. Они просто сочетали в квасе или кефире много овощей с собственных грядок.

Лишь в 1816 году вышел кулинарный труд, где окрошка была описана как отдельное блюдо. Мы хотим рассказать один из необычных способов ее приготовления.

Ингредиенты для окрошки:

докторская колбаса — 150 г;

куриный бульон — литр;

отваренное куриное филе — 150 г;

лимонная кислота — щепотка;

вареный картофель — 3 шт.;

черный молотый перец — щепотка;

вареные яйца — 4 шт.;

горчица — ½ ч. л.;

огурец — 150 г;

майонез — 150 г;

редис — 150 г;

укроп — пучок;

соль — ½ ч. л.;

зеленый лук — пучок.

Приготовление окрошки:

Нарезаем небольшими кубиками колбасу, куриное филе, картофель, яйца, сваренные вкрутую, свежий огурец и редис.

Важно нарезать все ингредиенты одинаково.

Мелко шинкуем зеленый лук и укроп, отправляем зелень в кастрюлю к остальным измельченным продуктам.

В отдельную баночку выливаем 500 мл бульона, добавляем майонез, черный молотый перец, соль, лимонную кислоту и горчицу.

Взбиваем миксером или погружным блендером компоненты до однородности. Выливаем полученную смесь в окрошку, также добавляем в кастрюлю оставшиеся 500 мл бульона.

Получается окрошка с насыщенным вкусом и ароматом. Это хорошая замена квасу или кефиру, если обоих заливок нет рядом.