Рецепт оладий без муки. Здоровый завтрак за 3 минуты

Предками блинов являются оладьи. Маленькие толстые блинчики предположительно появились в кухне восточных славян в X веке. Однако, исходя из знаний о языческом предназначении оладий, можно сказать, что их стали готовить намного раньше.
Сейчас оладьи являются одним из самых универсальных завтраков. Оладьи пекут в Масленицу, на перекус в школах и детских садах.
Многие создают альтернативные оладьи на соевых продуктах и без муки. Мы хотим показать, как сделать диетические оладьи.
Ингредиенты для диетических оладий:
- Творог — 150 г;
- Кокосовая мука — 25 г;
- Яйцо — шт.;
- Пищевая сода — ⅓ ч.л.;
- Замороженные ягоды — 400 мл;
- Лимонный сок — ст.л.
Приготовление диетических оладий:
Ягоды нужно выложить в сотейник, добавить лимонный сок и готовить на среднем огне до загустения. После того как ягоды загустеют и дадут сок, нужно их постоянно помешивать.
Когда ягодный соус будет готов, его надо переложить в миску и остудить. В это время можно смешать творог с яйцом, содой и кокосовой мукой до однородности.
Из полученной массы надо слепить оладьи, выложить на сковороду с растопленным сливочным маслом. Обжариваем оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.
Полученные оладьи перед подачей надо полить ягодным соусом. В процессе варки соуса, можно высыпать к ягодам любой подсластитель.