Рецепт оладий без муки. Здоровый завтрак за 3 минуты

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Предками блинов являются оладьи. Маленькие толстые блинчики предположительно появились в кухне восточных славян в X веке. Однако, исходя из знаний о языческом предназначении оладий, можно сказать, что их стали готовить намного раньше.

Сейчас оладьи являются одним из самых универсальных завтраков. Оладьи пекут в Масленицу, на перекус в школах и детских садах.

Многие создают альтернативные оладьи на соевых продуктах и без муки. Мы хотим показать, как сделать диетические оладьи.

Ингредиенты для диетических оладий:

  • Творог — 150 г;
  • Кокосовая мука — 25 г;
  • Яйцо — шт.;
  • Пищевая сода — ⅓ ч.л.;
  • Замороженные ягоды — 400 мл;
  • Лимонный сок — ст.л.

Приготовление диетических оладий:

Ягоды нужно выложить в сотейник, добавить лимонный сок и готовить на среднем огне до загустения. После того как ягоды загустеют и дадут сок, нужно их постоянно помешивать.

Когда ягодный соус будет готов, его надо переложить в миску и остудить. В это время можно смешать творог с яйцом, содой и кокосовой мукой до однородности.

Из полученной массы надо слепить оладьи, выложить на сковороду с растопленным сливочным маслом. Обжариваем оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.

Рецепт оладий без муки. Здоровый завтрак за 3 минуты

Рецепт оладий без муки. Здоровый завтрак за 3 минуты

Полученные оладьи перед подачей надо полить ягодным соусом. В процессе варки соуса, можно высыпать к ягодам любой подсластитель.

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