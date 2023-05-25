Рецепт оладий без муки. Здоровый завтрак за 3 минуты

Предками блинов являются оладьи. Маленькие толстые блинчики предположительно появились в кухне восточных славян в X веке. Однако, исходя из знаний о языческом предназначении оладий, можно сказать, что их стали готовить намного раньше.

Сейчас оладьи являются одним из самых универсальных завтраков. Оладьи пекут в Масленицу, на перекус в школах и детских садах.

Многие создают альтернативные оладьи на соевых продуктах и без муки. Мы хотим показать, как сделать диетические оладьи.

Ингредиенты для диетических оладий:

Творог — 150 г;

Кокосовая мука — 25 г;

Яйцо — шт.;

Пищевая сода — ⅓ ч.л.;

Замороженные ягоды — 400 мл;

Лимонный сок — ст.л.

Приготовление диетических оладий:

Ягоды нужно выложить в сотейник, добавить лимонный сок и готовить на среднем огне до загустения. После того как ягоды загустеют и дадут сок, нужно их постоянно помешивать.

Когда ягодный соус будет готов, его надо переложить в миску и остудить. В это время можно смешать творог с яйцом, содой и кокосовой мукой до однородности.

Из полученной массы надо слепить оладьи, выложить на сковороду с растопленным сливочным маслом. Обжариваем оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.

Полученные оладьи перед подачей надо полить ягодным соусом. В процессе варки соуса, можно высыпать к ягодам любой подсластитель.