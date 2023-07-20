Рецепт пирожков на необычном тесте. Пекутся без масла, и ждать ничего не надо

Готовить пироги бывает сложно. Дело в том, что не у всех получаются вкусные пышные пироги. Для этого нужно приложить усилия, долго тренироваться в приготовлении и знать некоторые секреты.

Для готовки полноценных традиционных пирогов уходит много времени и энергии. Не все могут потратить эти ресурсы на приготовление пирогов. Поэтому стоит ориентироваться на рецепты ленивых пирогов. Они готовятся без дрожжей, что экономит временной ресурс.

Покажем, как приготовить творожные пироги без дрожжей.

Ингредиенты для творожных пирогов:

Кефир — 250 мл;

Сода пищевая — 1/3 ч. л.;

Соль — ½ ч. л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Сыр — 150 г;

Мука — 350 г.

Ингредиенты для начинки:

Яйца вареные — 4 шт.;

Творог — 150 г;

Лук зеленый — пучок;

Укроп — пучок;

Сметана — 2 ст. л.;

Черный молотый перец — щепотка.

Приготовление творожных пирогов:

В кефир высыпаем соду, соль и сахарный песок, перемешиваем и ждем образования пузырей на поверхности. Снова перемешиваем компоненты в кефире.

Измельчаем на мелкой терке сыр, выкладываем в кефир. Просеиваем в кефир муку, замешиваем лопаткой, а затем руками мягкое тесто. Оставляем тесто при комнатной температуре под целлофаном на 20 минут.

Для создания начинки отварные яйца очищаем и разминаем толкушкой. Шинкуем мелко зеленый лук и укроп, вместе с творогом добавляем к яйцам. Выкладываем в начинку сметану и черный молотый перец, перемешиваем до однородной массы.

Тесто делим на 12-15 колобков, каждый раскатываем в тонкую круглую лепешку. В лепешки выкладываем по 1,5 столовых ложек начинки, закрываем наполнение в тесте, будто в мешочке.

Сплющиваем полученные пирожки ладонью. Сковороду смазываем каплей растительного масла, выкладываем пирожки швом вниз.

Обжариваем на среднем огне пирожки с одной стороной. Далее переворачиваем на вторую сторону, выпекаем под крышкой до золотистого оттенка.

Таким образом, можно приготовить вкусные пироги с творогом, яйцом и луком без духовки. Дрожжи для рецепта также не нужны, что экономит время.