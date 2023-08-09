Рецепт привезла из Турции. Фаршированные перцы теперь готовлю только так: невероятно вкусно

Поварам известны сладкие и острые перцы. Каждый вид дает особые вкусовые нотки блюдам. В особенности среди всех разновидностей перцев выделяется Болгарский перец.

Кстати, Болгарским этот овощ называется лишь в нашей стране. В Европе и Америке Болгарский перец является сладким. У нас это название связано с тем, что перец привозили в основном из Болгарии.

Помимо зеленого и красного цветов, перец может быть желтым, оранжевым и даже белым.

Расскажем, как можно вкусно приготовить сладкий перец на ужин.

Ингредиенты для фаршированных перцев:

Говяжий фарш — 300 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Рис — 100 г;

Петрушка — пучок;

Укроп — пучок;

Соль — ½ ч. л.;

Куркума — ½ ч. л.;

Паприка — ½ ч. л.;

Кориандр — ½ ч. л.;

Чёрный перец — щепотка;

Зира — щепотка.

Ингредиенты для зажарки:

Растительное масло — 30 мл;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Болгарский перец — 6 шт.;

Пекинская капуста — шт.;

Помидор — 1 шт.;

Чеснок — 3 шт.;

Томатная паста — ч.л.;

Вода — 300 мл;

Сыр — 100 г.

Приготовление фаршированных перцев:

В большой глубокой таре смешиваем фарш с нарезанным мелко луком и отварным рисом. Шинкуем мелко укроп и петрушку, вместе с солью, куркумой, паприкой, кориандром, черным перцем и зирой добавляем в фарш, перемешиваем и отбиваем.

Разрезаем 4 перца на две части, удаляем внутренности. В перцы выкладываем фарш, утрамбовываем начинку.

Для приготовления зажарки нарезаем полукольцами лук, измельчаем на терке морковь. В сковороде обжариваем до мягкости лук, добавляем морковь. Нарезаем небольшими кусочками болгарский перец и пекинскую капусту.

Выкладываем к мягким луку и моркови пекинскую капусту и перец, тоже доводим до мягкости. Выкладываем к овощам томатную пасту, смешиваем.

Нарезаем небольшими дольками помидоры, на тонкие пластины режем чеснок. Добавляем помидор и чеснок к овощной массе, заливаем зажарку водой.

Тушим овощи под крышкой на среднем огне 5 минут.

Овощную массу выкладываем в форму для запекания. На слой зажарки кладем фаршированные болгарские перцы, накрываем блюдо намоченным пергаментом и фольгой. В духовке запекаем перцы 45 минут при 200 градусах.

В это время измельчаем сыр, покрываем им после приготовления каждый перец. Отправляем блюдо в духовку дополнительно на 10 минут.

Получаются сочные и сытные фаршированные болгарские перцы.

Подавать блюдо нужно обязательно с овощной массой, на которой перцы готовились.