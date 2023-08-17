Рецепт проверенный десятилетиями. Помидоры по — Болгарски на зиму

Болгария — страна с богатейшей культурой. В том числе это государство имеет много традиционных вкусных блюд. Впервые о болгарских яствах стало известно во II веке до нашей эры. В основном были известны примитивные рецепты. Однако, они стали основой для более сложных блюд.

В Болгарии произрастает много фруктов и овощей. Люди предпочитают употреблять в пищу баранину. Также этот народ любит томаты, в частности различные заготовки из них.

Расскажем, как сделать помидоры по-болгарски.

Ингредиенты помидор по-болгарски:

помидоры — 1 кг;

перец болгарский — 5 шт.;

чеснок — 1 головка;

перец острый — 1/2 шт.;

укроп — 50 г;

петрушка — 50 г;

перец душистый горошек — 1 шт. в банку;

перец чёрный горошек — 3 шт. в банку;

соль — 1 ч. л. в банку;

сахар — 1 ст. л. в банку;

уксус 9% — 1 ст. л. в банку.

Приготовление помидор по-болгарски:

Стерилизуем крышки и банки. Промываем овощи, удаляем внутренности у болгарского перца. В мясорубке измельчаем зубчики чеснока, острый перец, укроп и петрушку, болгарский перец.

В банки выкладываем по 1,5 столовых ложек перемолотых перцев с зеленью и чесноком. В банки добавляем душистый перец, черный перец горошком.

Делим все помидоры ножом на две половинки, выкладываем в 4 банки по 0,5 литра. На верхушки банок распределяем остатки смеси из перцев, а также добавляем соль и сахарный песок.

Заливаем банки кипятком так, чтобы растворился сахар.

Выкладываем банки в большую кастрюлю, заливаем горячей водой. Не забываем накрыть банки крышками.

На среднем огне доводим воду до кипения, а затем варим помидоры в банках 10 минут. Далее вынимаем банки из кастрюли, в каждую выливаем уксус.

Закатываем банки, переворачиваем дном вверх и ждем полного остывания.

В результате получаются вкусные помидоры по-болгарски. Это хорошая закуска, которая заменит обычные маринованные помидоры.