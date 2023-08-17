Рецепт проверенный десятилетиями. Помидоры по — Болгарски на зиму

Болгария — страна с богатейшей культурой. В том числе это государство имеет много традиционных вкусных блюд. Впервые о болгарских яствах стало известно во II веке до нашей эры. В основном были известны примитивные рецепты. Однако, они стали основой для более сложных блюд.
В Болгарии произрастает много фруктов и овощей. Люди предпочитают употреблять в пищу баранину. Также этот народ любит томаты, в частности различные заготовки из них.
Расскажем, как сделать помидоры по-болгарски.
Ингредиенты помидор по-болгарски:
- помидоры — 1 кг;
- перец болгарский — 5 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- перец острый — 1/2 шт.;
- укроп — 50 г;
- петрушка — 50 г;
- перец душистый горошек — 1 шт. в банку;
- перец чёрный горошек — 3 шт. в банку;
- соль — 1 ч. л. в банку;
- сахар — 1 ст. л. в банку;
- уксус 9% — 1 ст. л. в банку.
Приготовление помидор по-болгарски:
Стерилизуем крышки и банки. Промываем овощи, удаляем внутренности у болгарского перца. В мясорубке измельчаем зубчики чеснока, острый перец, укроп и петрушку, болгарский перец.
В банки выкладываем по 1,5 столовых ложек перемолотых перцев с зеленью и чесноком. В банки добавляем душистый перец, черный перец горошком.
Делим все помидоры ножом на две половинки, выкладываем в 4 банки по 0,5 литра. На верхушки банок распределяем остатки смеси из перцев, а также добавляем соль и сахарный песок.
Заливаем банки кипятком так, чтобы растворился сахар.
Выкладываем банки в большую кастрюлю, заливаем горячей водой. Не забываем накрыть банки крышками.
На среднем огне доводим воду до кипения, а затем варим помидоры в банках 10 минут. Далее вынимаем банки из кастрюли, в каждую выливаем уксус.
Закатываем банки, переворачиваем дном вверх и ждем полного остывания.
В результате получаются вкусные помидоры по-болгарски. Это хорошая закуска, которая заменит обычные маринованные помидоры.