Рецепт вкусного и полезного десерта на каждый день. Муку и сахар добавлять не нужно

Стереотип о невкусных десертах без сахара и муки породили различные магазинные аналоги полезной продукции. Часто десерты без сахара можно увидеть на прилавках гипермаркетов. Однако, по вкус такие пирожные и торты оставляют желать лучшего.
По этой причине многие считают, что сладких десертов без сахара не существует. Данный миф могут развеять только качественные и грамотно приготовленные десерты в домашних условиях.
Стоит дать рецепт одного из бисквитов без сахара и муки, который относится к полезному питанию.
Ингредиенты для десерта:
- овсяные хлопья — 150 г;
- молоко — 360 мл;
- бананы — 2 шт.;
- яйцо — шт.;
- какао — 30 г;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- темный шоколад — 80 г.
Приготовление десерта:
Разогреваем 300 мл молока до 70-80 градусов, выливаем в миску с овсяными хлопьями.
Пока хлопья набухают, нарезаем маленькими ломтиками бананы, разминаем до состояния пюре.
Разбиваем в пюре яйцо, перемешиваем компоненты. Высыпаем в банановое пюре разрыхлитель, какао и соль, смешиваем.
Добавляем к банановой массе овсяные хлопья и молоко, тщательно перемешиваем. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем на дно подобие теста, выравниваем по поверхности.
Выпекаем десерт при 180 градусах 35 минут. В это время растапливаем на водяной бане шоколад, вливаем в него горячее молоко, смешиваем.
Покрываем бисквит шоколадной глазурью, оставляем в холодильнике на час.
Десерт можно готовить также с молочным шоколадом. Тогда десерт будет более калорийным.