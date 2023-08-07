Рецепт вкусного и полезного десерта на каждый день. Муку и сахар добавлять не нужно

Стереотип о невкусных десертах без сахара и муки породили различные магазинные аналоги полезной продукции. Часто десерты без сахара можно увидеть на прилавках гипермаркетов. Однако, по вкус такие пирожные и торты оставляют желать лучшего.

По этой причине многие считают, что сладких десертов без сахара не существует. Данный миф могут развеять только качественные и грамотно приготовленные десерты в домашних условиях.

Стоит дать рецепт одного из бисквитов без сахара и муки, который относится к полезному питанию.

Ингредиенты для десерта:

овсяные хлопья — 150 г;

молоко — 360 мл;

бананы — 2 шт.;

яйцо — шт.;

какао — 30 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

темный шоколад — 80 г.

Приготовление десерта:

Разогреваем 300 мл молока до 70-80 градусов, выливаем в миску с овсяными хлопьями.

Пока хлопья набухают, нарезаем маленькими ломтиками бананы, разминаем до состояния пюре.

Разбиваем в пюре яйцо, перемешиваем компоненты. Высыпаем в банановое пюре разрыхлитель, какао и соль, смешиваем.

Добавляем к банановой массе овсяные хлопья и молоко, тщательно перемешиваем. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем на дно подобие теста, выравниваем по поверхности.

Выпекаем десерт при 180 градусах 35 минут. В это время растапливаем на водяной бане шоколад, вливаем в него горячее молоко, смешиваем.

Покрываем бисквит шоколадной глазурью, оставляем в холодильнике на час.

Десерт можно готовить также с молочным шоколадом. Тогда десерт будет более калорийным.