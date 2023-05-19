Рецепт вкусного завтрака за 15 минут. Быстрые пироги из тонкого хрустящего теста

Изначально люди придумали выпекать пироги с мясной начинкой, так как мясо всегда было актуально почти у всех народов мира. Затем к мясным начинкам прибавились рыбные и овощные.
Нельзя сказать, что начинка из картошки в пирогах была популярной. Дело в том, что с этим овощем крестьяне и фермеры познакомились лишь после Средневековья. Есть картошку правильно стали в XVIII веке, а использовать в выпечке в XIX.
В основном, пекли картофельные пироги бедные слои населения, ибо средств на мясо не было. Затем картофельные пироги вошли в привычный рацион.
Стоит знать, как быстро приготовить вкусные картофельные пироги.
Ингредиенты для картофельных пирогов:
- картофель — 500 г;
- вода — литр;
- кефир — 200 мл;
- яйцо — шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сода — ч. л.;
- сыр — 100 г;
- мука — 200 г;
- лук репчатый — 2 шт.
Приготовление картофельных пирогов:
Картофель нужно очистить и отварить в воде. Пока картошка варится, следует сделать тесто.
В миске с кефиром стоит смешать яйцо, соль и соду. Измельчить заранее сыр на терке и добавить в кефир, смешать с мукой. Замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками и оставляем под пленкой на 10 минут.
В это время надо нарезать лук полукольцами и обжарить в масле до золотистого цвета.
Картофель разминаем до состояния пюре, солим.
Выкладываем к картофелю жареный лук, перемешиваем. Тесто обминаем и делим на 12 равных частей. Формируем лепешки, в которые выкладываем начинку, запечатываем ее в тесте.
Пироги надо сделать тонкими, толщиной примерно в см.
Пироги выкладываем на сковороду с горячим растительным маслом, на среднем огне обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
В итоге получается приготовить быстрые пироги из тонкого хрустящего теста. Помимо картофельной начинки можно использовать смесь лука и яйца или фарша.