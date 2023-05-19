Рецепт вкусного завтрака за 15 минут. Быстрые пироги из тонкого хрустящего теста

Изначально люди придумали выпекать пироги с мясной начинкой, так как мясо всегда было актуально почти у всех народов мира. Затем к мясным начинкам прибавились рыбные и овощные.

Нельзя сказать, что начинка из картошки в пирогах была популярной. Дело в том, что с этим овощем крестьяне и фермеры познакомились лишь после Средневековья. Есть картошку правильно стали в XVIII веке, а использовать в выпечке в XIX.

В основном, пекли картофельные пироги бедные слои населения, ибо средств на мясо не было. Затем картофельные пироги вошли в привычный рацион.

Стоит знать, как быстро приготовить вкусные картофельные пироги.

Ингредиенты для картофельных пирогов:

картофель — 500 г;

вода — литр;

кефир — 200 мл;

яйцо — шт.;

соль — ½ ч. л.;

сода — ч. л.;

сыр — 100 г;

мука — 200 г;

лук репчатый — 2 шт.

Приготовление картофельных пирогов:

Картофель нужно очистить и отварить в воде. Пока картошка варится, следует сделать тесто.

В миске с кефиром стоит смешать яйцо, соль и соду. Измельчить заранее сыр на терке и добавить в кефир, смешать с мукой. Замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками и оставляем под пленкой на 10 минут.

В это время надо нарезать лук полукольцами и обжарить в масле до золотистого цвета.

Картофель разминаем до состояния пюре, солим.

Выкладываем к картофелю жареный лук, перемешиваем. Тесто обминаем и делим на 12 равных частей. Формируем лепешки, в которые выкладываем начинку, запечатываем ее в тесте.

Пироги надо сделать тонкими, толщиной примерно в см.

Пироги выкладываем на сковороду с горячим растительным маслом, на среднем огне обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

В итоге получается приготовить быстрые пироги из тонкого хрустящего теста. Помимо картофельной начинки можно использовать смесь лука и яйца или фарша.