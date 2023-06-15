Рецептом поделилась свекровь. Салат «Моя прекрасная леди»

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Расцвет истории салата пришелся на эпоху Возрождения. Ведь именно в это время появляются строгие правила этикета, пища становится более разнообразной и изящной. Именно тогда салат стал считаться обязательным дополнением к праздничному столу.

С того времени это блюдо приобрело большую популярность и с тех пор появилось огромное количество рецептов. Самые известные до сих пор украшают наши столы. И мы расскажем, какой нетипичный салат можно приготовить.

Ингредиенты для салата:

  • Капуста пекинская – 1 кочан;
  • Ветчина – 150–200 г;
  • Кукуруза консервированная – 1 баночка;
  • Майонез – 150–200 г;
  • Сухарики – 2 пачки (150 г);
  • Соль — по вкусу.

Приготовление салата:

Капусту необходимо нашинковать, а ветчину нарезать соломкой.

Соединяем эти ингредиенты в салатнике, туда же отправляем консервированную кукурузу.

Сверху высыпаем сухарики, солим по вкусу, заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем.

Рецептом поделилась свекровь. Салат «Моя прекрасная леди»

Рецептом поделилась свекровь. Салат «Моя прекрасная леди»

Такой салат необходимо сразу подавать к столу, чтобы сухарики не размякли. Также при желании можно добавить натертый сыр, который будет отлично смотреться в представленном салате.

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