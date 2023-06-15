Рецептом поделилась свекровь. Салат «Моя прекрасная леди»

Расцвет истории салата пришелся на эпоху Возрождения. Ведь именно в это время появляются строгие правила этикета, пища становится более разнообразной и изящной. Именно тогда салат стал считаться обязательным дополнением к праздничному столу.

С того времени это блюдо приобрело большую популярность и с тех пор появилось огромное количество рецептов. Самые известные до сих пор украшают наши столы. И мы расскажем, какой нетипичный салат можно приготовить.

Ингредиенты для салата:

Капуста пекинская – 1 кочан;

Ветчина – 150–200 г;

Кукуруза консервированная – 1 баночка;

Майонез – 150–200 г;

Сухарики – 2 пачки (150 г);

Соль — по вкусу.

Приготовление салата:

Капусту необходимо нашинковать, а ветчину нарезать соломкой.

Соединяем эти ингредиенты в салатнике, туда же отправляем консервированную кукурузу.

Сверху высыпаем сухарики, солим по вкусу, заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем.

Такой салат необходимо сразу подавать к столу, чтобы сухарики не размякли. Также при желании можно добавить натертый сыр, который будет отлично смотреться в представленном салате.