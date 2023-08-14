Рецептом поделился арабский повар. Беру яблоки и готовлю вкусный пирог: лучше, чем шарлотка

Яблочные пироги для большинства народов Европы имеют ассоциацию со сбором урожая. Дело в том, что яблочные пироги готовили после сбора фруктов в сентябре. Из яблок делали варенье и джем. Красивые и сочные яблоки пускали в приготовление ароматной начинки для выпечки.

В основном, культ яблочных пирогов пришелся на Средние века. Затем актуальность выпечки слегка спала.

Но, пироги остались популярными у крестьян, которые не имели средств на иные сладкие начинки для выпечки.

Расскажем про один из быстрых рецептов арабского яблочного пирога.

Ингредиенты теста для яблочного пирога:

Яйцо — 3 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 200 г;

Сметана — 250 г;

Сливочное масло — 150 г;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 20 г;

Ванилин — ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Яблоко — 4 шт.;

Сахар — 3 ст.л.;

Корица — ½ ч.л.

Ингредиенты для крошки:

Сливочное масло — 20 г;

Сахар — 25 г;

Мука — 4 ст. л.

Приготовление яблочного пирога:

Удаляем с яблок кожицу и семенные коробочки, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем яблоки в сковороду, на среднем огне и обжариваем.

К яблочкам высыпаем сахар, перемешиваем и доводим до растворения песчинок. К яблокам в карамели высыпаем корицу, перемешиваем.

Перекладываем яблочную начинку в тарелку и остужаем.

Для приготовления теста — взбиваем в отдельной таре яйца с солью.

Высыпаем в яичную смесь сахарный песок, продолжаем взбивать миксером до образования белой массы. В массу добавляем сметану и растопленное сливочное масло, взбиваем.

Частями просеиваем в смесь соединенную муку с разрыхлителем и ванилином. Замешиваем венчиком густое тесто, без комков.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем часть теста и распределяем по поверхности. На тесто ровным слоем выкладываем начинку из яблок, покрываем ее остатками теста.

Готовим крошку — смешиваем холодное сливочное масло с сахаром и мукой, разминаем руками. Крошкой из масла покрываем верхушку пирога.

Выпекаем пирог в духовке при 180 градусах 40 минут.

Пирог с яблоками получается пышным и мягким. Благодаря корице, начинка становится пряной и ароматной.