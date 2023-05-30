Рецепты блюд из баклажанов

Рецепты из баклажанов — это сплошные деликатесы, которые нравятся без исключения всем. Баклажаны делают блюда шикарными, хотя и не обладают ярко выраженным вкусом. Однако в сочетании с другими ингредиентами превращают блюда в изумительные шедевры. Горячие и холодные закуски, а также зимние заготовки сведут с ума любого. Сытно и вкусно накормить близких можно, не прилагая особых усилий. Пользуйтесь подборкой и наслаждайтесь процессом!

Рецепт блюда из баклажанов с овощами на сковороде

Рагу из баклажанов с овощами на сковороде готовится просто и быстро. Приготовленные овощи подают как самостоятельное блюдо или в дополнении к мясу или птице. Сочное яркое рагу с безумным ароматом сводит с ума. Особой популярностью блюдо пользуется у любителей овощей и вегетарианцев.

Ингредиенты –+4 порц.

Лук репчатый 150 гр.

Баклажан 500 гр.

Помидоры 500 гр.

Морковь 200 гр.

Перец болгарский 150 гр.

Петрушка 1 пучок

Чеснок 2 зуб.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 70 мин.

Рецепт этого блюда из баклажанов очень быстрый и вкусный. На рабочей поверхности соберите все ингредиенты. Баклажаны ополосните, обсушите кухонным или бумажным полотенцем. Кончики обрежьте. Кожицу по желанию очистите овощечисткой. Очищенные баклажаны нарубите кубиком. Морковку промойте. Кожуру снимите овощечисткой. Очищенную морковку нарежьте кубиком. Метод нарезки определите самостоятельно. Смысл в том, чтобы нарезка всех овощей была одинаковой. Сладкий перец ополосните, вытащите внутренности с семенами. Очищенный перец нарежьте кубиком. С чеснока и луковицы снимите шелуху, ополосните. Луковицу нарежьте острым ножом. Очищенный чеснок мелко нарубите. Зелень петрушки сполосните, обсушите и мелко нарубите. Помидоры сполосните, сделайте крестообразный надрез. Сложите в миску и залейте предварительно подготовленным кипятком минут на 5. Ошпаренные помидоры осторожно очистите от кожицы, а мякоть нарежьте кубиком. Толстостенную металлическую посуду нагрейте, установив среднюю температуру. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Поочередно сложите подготовленные ингредиенты. Сдобрите овощи специями – солью и молотым перцем. Размешайте и томите под крышкой около 40 минут. Аппетитное рагу подавайте порционно. Кушайте и получайте удовольствие!

Салат из баклажанов «Тещин язык»

Салат из баклажанов «Тещин язык» – острая закуска, которая ярко выделяется на праздничном торжестве своим великолепным вкусом. Душистый салат нравится всем, кто привык кушать острые блюда. Блюдо из баклажанов особенно привлекает внимание мужчин, попробовав однажды, салат становится их фаворитом.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Перец острый – 5 шт.

Баклажаны – 4 кг.

Помидоры – 10 шт.

Болгарский перец – 10 шт.

Уксус столовый 9% – 150 мл.

Сахар-песок – 1 ст.

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – 5 головок.

Масло растительное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны сполосните, просушите на кухонном полотенце. Отрежьте концы.

Шаг 2. Нарежьте кружочками.

Шаг 3. Нарезанные баклажаны сложите в глубокую посуду. Посолите крупной солью и хорошо перемешайте, чтобы кристаллики соли обволокли овощи. Оставьте минут на 30. Эта процедура производится для того, чтобы избавиться от характерной горечи. После промойте баклажаны под проточной водой и обсушите.

Шаг 4. Болгарский и горький перец ополосните, просушите, разрежьте пополам и удалите внутренности.

Шаг 5. 5 головок чеснока избавьте от шелухи.

Шаг 6. Помидоры сполосните, поместите в емкость, предварительно сделав крестообразные надрезы. Залейте крутым кипятком, оставьте минут на 5. Аккуратно снимите шкурку и вырежьте плодоножку.

Шаг 7. Очищенные помидоры, горький и сладкий перец, а также чеснок перекрутите через мясорубку или пробейте погружным блендером.

Шаг 8. Овощное пюре переложите в толстостенную кастрюлю. Добавьте соль и сахарный песок. Налейте уксус и масло без запаха, которым привыкли пользоваться. Кастрюлю с содержимым поместите на конфорку. На средней температуре нагрейте до закипания.

Шаг 9. В острый соус сложите кружочки баклажанов. Готовьте, накрыв крышкой, не менее получаса. Подготовьте банки – вымойте с пищевой содой. Способ стерилизации выбирайте самостоятельно. Крышки ошпарьте крутым кипятком.

Шаг 10. Острой овощной массой заполните стерилизованные емкости. Банки накройте крышками. Хорошо закатайте баночки закаточным ключом.

Шаг 11. Заготовки переверните крышками вниз. Подождите, пока баночки с закатками полностью остынут. Остывшую тару с пикантным салатом уберите в кладовку или другое место, где храните зимние закатки. Когда захочется полакомиться, достаньте баночку с угощением и наслаждайтесь острым салатиком. Приятного аппетита!

Икра из баклажанов на зиму

Икра из баклажанов на зиму по этому рецепту получается шикарной. Простые ингредиенты в сочетании друг с другом превращаются в изумительный деликатес. Как же приятно открыть баночку зимой и наслаждаться яркими красками лета. Баклажанная икра замечательно подходит к поджаренному хлебушку, превращая закуску в быстрый и вкусный перекус.

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Лук репчатый – 400 гр.

Баклажаны – 1 кг.

Помидоры – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочей поверхности соберите ингредиенты для баклажанной икры.

Шаг 2. Баклажаны ополосните, просушите на кухонном полотенце. Отрежьте концы.

Шаг 3. Килограмм подготовленных баклажанов выложите на противень, застеленный пекарской бумагой, и запекайте минут 30, установив на переключателе максимальную температуру.

Шаг 4. Противень с баклажанами аккуратно извлеките из духовки.

Шаг 5. Горячие баклажаны сложите в кастрюлю, накройте крышкой. Оставьте пропариться минут на 10. Эта процедура нужна для того, чтобы максимально легко можно было снять кожицу.

Шаг 6. 400 граммов репчатого лука избавьте от шелухи, ополосните и нарубите мелко острым ножом.

Шаг 7. Запеченные баклажаны очистите от кожицы.

Шаг 8. 100 миллилитров масла без запаха вылейте в чашу мультиварки.

Шаг 9. Отправьте измельченную луковицу.

Шаг 10. На панели выберите программу «Тушение». Нажмите «Старт». Готовьте до мягкости.

Шаг 11. Помидоры ополосните, поместите в емкость, предварительно сделав крестообразные надрезы. Залейте крутым кипятком, оставьте минут на 5. Аккуратно снимите шкурку и вырежьте плодоножку. Измельчите погружным блендером или теркой и отправьте к луку.

Шаг 12. Пассеруйте минут 10.

Шаг 13. Очищенные баклажаны произвольно нарежьте.

Шаг 14. Сложите к овощам. Томите приблизительно 10 минут.

Шаг 15. Насыпьте соль и сахарный песок. Поперчите и добавьте измельченный чеснок. Налейте уксус. Размешайте овощную массу до однородности. Готовьте 5 минут.

Шаг 16. Подготовьте банки – ополосните с пищевой содой. Способ стерилизации выбирайте удобный и привычный для вас. Крышки обдайте крутым кипятком.

Шаг 17. Готовая баклажанная икра будет иметь нежную текстуру.

Шаг 18. Горячей овощной массой заполните стерилизованную тару. Закатайте баночки закаточным ключом. Заготовку переверните крышками вниз. Подождите, пока тара с икрой полностью остынет.

Шаг 19. Остывшие банки с икрой уберите в кладовку или другое место, где храните остальные закатки. Приятного аппетита!

Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком

Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком получаются невероятно аппетитными. Объяснить, насколько это вкусно, просто невозможно. Любители домашней кухни непременно оценят закуску. Приготовление не займет много времени. Ароматные рулетики нравятся всем, кто их пробует. Готовьте и получайте удовольствие.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Сыр твердый – 100 гр.

Баклажаны – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Майонез – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для обжарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочей поверхности соберите все составляющие для аппетитной ароматной закуски.

Шаг 2. Баклажаны ополосните, обсушите кухонным или бумажным полотенцем. Кончики обрежьте. Нарежьте вдоль тонкими ломтиками толщиной не более 5 миллиметров. Посолите и оставьте на некоторое время, чтобы избавиться от характерной горечи.

Шаг 3. Любимую зелень ополосните, обсушите и мелко нарубите. 100 граммов сыра твердого сорта измельчите теркой. С чеснока снимите верхний слой, ополосните и пропустите через чесночницу. Сложите в миску. Сдобрите ложкой майонеза.

Шаг 4. Начинку размешайте до однородной консистенции, чтобы все ингредиенты подружились.

Шаг 5. Баклажаны промойте от соли и обсушите. Сковородку нагрейте, установив среднюю температуру. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Выложите баклажаны и зарумяньте с обеих сторон. Переложите в тарелку, застеленную салфетками.

Шаг 6. Когда излишки масла впитаются в бумагу, начините баклажаны.

Шаг 7. Каждый ломтик смажьте начинкой и закрутите рулетиком.

Шаг 8. Аппетитные рулеты из баклажан выложите на блюдо, для подачи к столу. По желанию, задекорируйте любимой зеленью.

Шаг 9. Рулетики получаются безумно вкусными! Кушайте и получайте удовольствие!

Овощное соте из баклажанов

Овощное соте из баклажанов превзойдет ваши ожидания. Ароматное блюдо приводит в восторг. Яркие овощи не могут никого оставить равнодушным. Божественное сочетание продуктов дополняет друг друга, а пряности добавляют изумительный вкус и непередаваемый аромат.

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Лук репчатый – 3 шт.

Баклажаны – 4 шт.

Помидоры – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Болгарский перец – 4 шт.

Кинза – для подачи.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – по вкусу.

Тимьян молотый – щепотка.

Орегано – щепотка.

Масло растительное – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны ополосните, обсушите кухонным или бумажным полотенцем. Кончики обрежьте. Кожицу по желанию очистите овощечисткой.

Шаг 2. Сладкий перец ополосните, вытащите внутренности с семенами.

Шаг 3. Помидоры ополосните, просушите. Овощи сложите на противень, застеленный пекарской бумагой. Помидоры промажьте маслом без запаха и запекайте около получаса при температуре 200 градусов.

Шаг 4. Морковку ополосните. Кожуру снимите овощечисткой. Очищенную морковку измельчите теркой.

Шаг 5. Толстостенную металлическую посуду нагрейте, установив среднюю температуру. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. С луковицы снимите верхний слой, ополосните. Луковицу нарубите острым ножом и сложите в кастрюлю. Готовьте до мягкости.

Шаг 6. Следом отправьте натертую морковку. Пассеруйте минут 5.

Шаг 7. Запеченные овощи сложите в пакет, чтобы максимально легко снять кожицу. Оставьте на 20 минут.

Шаг 8. Очищенные баклажаны нарежьте кубиком. С перцем и помидорами поступите так же.

Шаг 9. Нарезанные овощи сложите в кастрюлю.

Шаг 10. С чеснока снимите верхний слой, ополосните. Очищенный чеснок мелко нарубите, отправьте к овощам. Посолите. Приправьте молотым орегано и тимьяном. Аккуратно перемешайте и томите 5 минут.

Шаг 11. Зелень кинзы ополосните, обсушите и мелко нарубите. Аппетитное соте подавайте порционно, украсив кинзой. Кушайте и получайте удовольствие!

Лодочки из баклажанов с фаршем в духовке

Лодочки из баклажанов с фаршем в духовке – восхитительный вариант для праздничного ужина. Эстетичная подача, непревзойденный вкус, божественный аромат украсит любое застолье или торжество. Сочное и яркое блюдо принесет вам массу впечатлений и положительных эмоций. Готовьте и получайте благодарность от родных и близких!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Баклажаны – 3 шт.

Сок томатный – 300 мл.

Фарш мясной – 400 гр.

Сыр «Фета» – 200 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для обжарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны ополосните, просушите кухонным или бумажным полотенцем. Разрежьте вдоль. Сделайте надрезы.

Шаг 2. Для удобства вооружитесь столовой ложкой и извлеките мякоть. Сковородку нагрейте и налейте масло без запаха. Выложите мякоть баклажана и слегка подрумяньте.

Шаг 3. Репчатый лук и чеснок избавьте от верхнего слоя, ополосните и измельчите острым ножом. Отправьте к баклажанам. Пассеруйте минут 5.

Шаг 4. К размягченным продуктам отправьте 400 граммов мясного фарша. Присолите и поперчите. Готовьте, пока мясо не посветлеет и не испарится сок, выделившийся из фарша.

Шаг 5. Вылейте 300 миллилитров томатного сока.

Шаг 6. Размешайте и готовьте начинку минут 10. Разогрейте духовой шкаф, поставив переключатель температуры на 180 градусов.

Шаг 7. Противень или форму для запекания застелите пергаментом. Баклажанные лодочки заполните приготовленной начинкой. Поверх распределите сыр «Фета», предварительно раскрошив его или размяв вилочкой. Готовьте баклажаны 25 минут.

Шаг 8. Приготовленные сочные лодочки подавайте к столу. Кушайте и наслаждайтесь!

Запеканка из баклажанов в духовке

Запеканка из баклажанов в духовке – это классный вариант вкусного диетического ужина. Овощи получаются божественными, готовится без проблем, с процессом справится каждый. Ароматная, с зарумяненной сырной корочкой запеканка, придется по вкусу всем. Ее можно подавать в горячем и остывшем виде.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 100 гр.

Помидоры – 100 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Сыр твердый – 70 гр.

Укроп – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В одном месте составьте ингредиенты для восхитительного овощного блюда.

Шаг 2. Баклажаны ополосните, просушите кухонным или бумажным полотенцем. Кончики обрежьте и нарежьте кружочками. Сложите в миску и посолите. Оставьте на 10 минут, чтобы избавиться от характерной горечи.

Шаг 3. Помидоры ополосните, нарежьте тонкими ломтиками, вырезав плодоножку.

Шаг 4. Баклажаны сполосните и просушите. Форму заполните овощами, чередуя помидоры с баклажанами.

Шаг 5. Укропные веточки ополосните, просушите и нашинкуйте. Посыпьте овощи.

Шаг 6. Зубчик чеснока избавьте от шелухи, ополосните и пропустите через чеснокодавилку. Отправьте в миску со сметаной. Приправьте солью и молотым перцем.

Шаг 7. Хорошенько перемешайте до однородности и покройте им овощи.

Шаг 8. 70 граммов сыра твердых сортов натрите на терке или измельчите с помощью кухонного комбайна.

Шаг 9. Ровным слоем распределите по запеканке измельченный сыр.

Шаг 10. Включите духовой шкаф разогреваться, поставив рычаг на 180 градусов. Запекайте аппетитное блюдо 35 минут. Через указанное время овощи приготовятся, а сыр расплавится и станет золотистым.

Шаг 11. Ароматное баклажанное блюдо разделите на части.

Шаг 12. Подавайте к обеденному столу. Наслаждайтесь с удовольствием!

Баклажаны, жаренные на сковороде с чесноком

Баклажаны, жаренные на сковороде с чесноком, останутся в вашем сердце навсегда. Шикарный аромат распространится на весь подъезд, и соседи выстроятся в очередь. Гости оценят это аппетитное блюдо, а приготовить его ничего не стоит. Минимум сложностей – максимум комплиментов.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Сметана – 1 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Баклажаны – 2 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Укроп – пучок.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для обжарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего, соберите ингредиенты для ароматной баклажанной закуски.

Шаг 2. Баклажаны ополосните, просушите на кухонном полотенце. Отрежьте концы. Нарежьте кружочками. Посолите, чтобы избавиться от характерной баклажанам горечи.

Шаг 3. Приготовьте кляр. В миску разбейте предварительно вымытое и обсушенное яйцо. Выложите сметану. Приправьте солью, перцем, сушеным базиликом и насыпьте 1 столовую ложку просеянной через мелкое сито пшеничной муки.

Шаг 4. Размешайте до однородной гладкой консистенции.

Шаг 5. Нарезанные баклажаны сполосните и просушите салфетками, ломтики искупайте в приготовленном кляре.

Шаг 6. Нагрейте сковородку на средней температуре. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Выложите баклажаны в кляре. Обжарьте до румяности с одной стороны.

Шаг 7. Переверните на вторую сторону и обжарьте.

Шаг 8. Обжаренные баклажаны выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами в несколько раз, чтобы излишки масла впитались в бумагу.

Шаг 9. Баклажаны переложите на блюдо.

Шаг 10. Приготовьте аппетитный соус. С майонезом соедините очищенные и пропущенные через чеснокодавилку зубчики чеснока.

Шаг 11. Размешайте до однородности.

Шаг 12. Веточки укропа сполосните и просушите, нашинкуйте ножом.

Шаг 13. Баклажаны промажьте соусом и присыпьте мелко нарезанным укропом.

Шаг 14. Угощайте родных ароматной закуской. Приятного аппетита!

Баклажаны с овощами, тушенные на сковороде

Баклажаны с овощами, тушенные на сковороде подают в любом виде – в только что приготовленном или остывшем, как самостоятельное блюдо или в дополнение к основному. Простые овощи превращаются в восхитительное блюдо и наполняют положительными эмоциями. Благодарность и комплименты от любимых людей вам обеспечены.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Баклажаны – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец – 0,5 шт.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 200 мл.

Масло растительное – для обжарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочей поверхности составьте ингредиенты, которые понадобятся. Морковь поскрябайте ножом. Головку луковицы избавьте от шелухи. Баклажан и сладкий перец сложите в раковину и промойте, просушите кухонным полотенцем.

Шаг 2. Очищенную луковицу измельчите. Нарезку делайте такую, как любите вы. Мне нравится, чтобы кусочки чувствовались.

Шаг 3. Вырежьте внутренности в болгарском перце. Нарубите соломкой. С очищенной морковкой поступите также.

Шаг 4. Нагрейте сковородку на средней температуре. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Припустите овощи до легкого размягчения.

Шаг 5. Баклажаны настругайте тонкими ломтиками толщиной не более 5 миллиметров. Зарумяньте на второй сковороде с обеих сторон.

Шаг 6. К пассерованному луку, перцу и морковке налейте разведенную в стакане воды томатную пасту. Пасту выбирайте с натуральным составом, без добавок и примесей. Можно применить томатный сок или протертые помидоры.

Шаг 7. Румяные баклажаны переложите в сковородку с соусом. Сдобрите солью, сахарным песком и молотым перцем. Томите минут 15, не забывая переворачивать, чтобы ничего не подгорело. Чеснок нарубите острым ножом, предварительно сняв шелуху и сполоснув. Овощи приправьте измельченным чесноком.

Шаг 8. Яркое блюдо из тушеных овощей подавайте к обеденному столу, украсив веточками укропа. Кушайте вкусно и полезно. При желании дополните блюдо чем-нибудь мясным. Приятного аппетита!

Веер из баклажанов в духовке с сыром

Веер из баклажанов в духовке с сыром – шикарное блюдо, которое выглядит восхитительно. Интересная подача обычных ингредиентов приводит в восторг всех, кто пробует веер. Диетическое блюдо можно подавать на ужин, не боясь испортить свою фигуру лишними калориями.

Время готовки – 1 ч 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Сыр твердый – 200 гр.

Баклажаны – 300 гр.

Помидоры – 2 шт.

Сметана – 150 гр.

Укроп – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны ополосните, просушите кухонным или бумажным полотенцем. Кончики обрежьте. Разрежьте вдоль.

Шаг 2. Каждую часть баклажана нарежьте веером, не дорезая до конца. Присолите и оставьте минут на 15. После чего тщательно сполосните и просушите салфетками.

Шаг 3. Помидоры промойте и просушите, нарежьте кружочками. Твердый сыр нарежьте ломтиками.

Шаг 4. Чеснок избавьте от верхнего слоя, ополосните и измельчите острым ножом или натрите на мелкой терке, или пропустите через чеснокодавилку. Зелень укропа ополосните, обсушите и мелко нарубите. Отправьте в миску. Добавьте 150 граммов сметаны. Приправьте солью и перцем. Размешайте.

Шаг 5. Борта и дно формы для запекания промажьте маслом. Баклажаны выложите в форму срезом вниз. Надрезы заполните сырными ломтиками.

Шаг 6. А затем вставьте кружочки помидоров.

Шаг 7. Щедро промажьте верх баклажанов ароматным соусом. Включите духовку разогреваться, установив на переключателе 180 градусов.

Шаг 8. Запекайте красивую закуску 40 минут. За это время овощи приготовятся, а сыр расплавится и станет золотистым.

Шаг 9. Аппетитный веер из баклажанов переложите на блюдо для подачи, украсьте любимыми овощами и свежей зеленью. Кушайте и получайте удовольствие!