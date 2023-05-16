Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить редис запеченный в духовке. Редис лучше брать крупного размера, а маленький можно запекать целиком. Из специй можно также добавить острый молотый перец или сухие итальянские травы.
Основной ингредиент: Овощи / Редис
Блюдо: Гарниры
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Редис 200 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Лук зеленый 5 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
61 ккал
Калорийность
1 г
Белки
5 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Редис запеченный в духовке»
Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 220 градусов.
Редис помойте, отрежьте хвостики. Разрежьте на 2-4 части.
Переложите редис в миску, добавьте растительное масло, соль и черный молотый перец. Перемешайте.
Выложите редис в форму для выпечки. Запекайте 20-30 минут в духовке. Один раз перемешайте, чтобы редис равномерно пропекся.
Зеленый лук мелко порубите.
Перед подачей добавьте зеленый лук, перемешайте. Запеченный редис готов, приятного вам аппетита!