Редис запеченный в духовке

По
Admin
-
0
30

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить редис запеченный в духовке. Редис лучше брать крупного размера, а маленький можно запекать целиком. Из специй можно также добавить острый молотый перец или сухие итальянские травы.

Основной ингредиент: Овощи / Редис
Блюдо: Гарниры
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Редис 200 Грамм
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Лук зеленый 5 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

61 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Редис запеченный в духовке»

Редис запеченный в духовке

Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 220 градусов.

Редис запеченный в духовке

Редис помойте, отрежьте хвостики. Разрежьте на 2-4 части.

Редис запеченный в духовке

Переложите редис в миску, добавьте растительное масло, соль и черный молотый перец. Перемешайте.

Редис запеченный в духовке

Выложите редис в форму для выпечки. Запекайте 20-30 минут в духовке. Один раз перемешайте, чтобы редис равномерно пропекся.

Редис запеченный в духовке

Зеленый лук мелко порубите.

Редис запеченный в духовке

Перед подачей добавьте зеленый лук, перемешайте. Запеченный редис готов, приятного вам аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА