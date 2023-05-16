Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить редис запеченный в духовке. Редис лучше брать крупного размера, а маленький можно запекать целиком. Из специй можно также добавить острый молотый перец или сухие итальянские травы.

Основной ингредиент: Овощи / Редис

Блюдо: Гарниры

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Редис 200 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Лук зеленый 5 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

61 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Редис запеченный в духовке»

Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 220 градусов.

Редис помойте, отрежьте хвостики. Разрежьте на 2-4 части.

Переложите редис в миску, добавьте растительное масло, соль и черный молотый перец. Перемешайте.

Выложите редис в форму для выпечки. Запекайте 20-30 минут в духовке. Один раз перемешайте, чтобы редис равномерно пропекся.

Зеленый лук мелко порубите.

Перед подачей добавьте зеленый лук, перемешайте. Запеченный редис готов, приятного вам аппетита!