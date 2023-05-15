Редиска в кисло-сладком маринаде: справится даже новичок

Маринованные овощи всегда были фаворитами на обеденном столе отечественных хозяек.

Редис в специальном маринаде понравится даже тем, кто не любит этот овощ из-за его остроты – все исправит кисло-сладкий маринад.

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие продукты:

полкилограмма редиса;

0,25 литра рисового уксуса;

1 щепотка поваренной соли;

0,25 литра чистой воды;

1 стакан сахарного песка.

Возьмите небольшой ковшик или кастрюлю и влейте туда рисовый уксус и воду.

Туда же высыпьте сахарный песок и соль.

Тщательно все перемешайте и поставьте на средний огонь.

Когда маринад закипит, проварите его еще в течение нескольких минут, не прекращая помешивать.

Порежьте редис тонкими кружочками и поместите их в стеклянную банку.

Вылейте туда неостывший маринад.

Когда жидкость охладится, закройте емкость капроновой крышкой и поместите в холодильник.

На следующие сутки можно подавать маринованный редис к столу. Он отлично подойдет к блюдам из мяса, в том числе и к шашлыку.

Овощ будет еще вкуснее, если дать ему настояться больше 24 часов.