Редиска в кисло-сладком маринаде: справится даже новичок

Маринованные овощи всегда были фаворитами на обеденном столе отечественных хозяек.
Редис в специальном маринаде понравится даже тем, кто не любит этот овощ из-за его остроты – все исправит кисло-сладкий маринад.
Для приготовления блюда вам понадобятся следующие продукты:
- полкилограмма редиса;
- 0,25 литра рисового уксуса;
- 1 щепотка поваренной соли;
- 0,25 литра чистой воды;
- 1 стакан сахарного песка.
Возьмите небольшой ковшик или кастрюлю и влейте туда рисовый уксус и воду.
Туда же высыпьте сахарный песок и соль.
Тщательно все перемешайте и поставьте на средний огонь.
Когда маринад закипит, проварите его еще в течение нескольких минут, не прекращая помешивать.
Порежьте редис тонкими кружочками и поместите их в стеклянную банку.
Вылейте туда неостывший маринад.
Когда жидкость охладится, закройте емкость капроновой крышкой и поместите в холодильник.
На следующие сутки можно подавать маринованный редис к столу. Он отлично подойдет к блюдам из мяса, в том числе и к шашлыку.
Овощ будет еще вкуснее, если дать ему настояться больше 24 часов.