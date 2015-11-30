UBC Cool — производство холодильного оборудования в Крыму

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Продолжая тематику крупных северо-крымских производств, мы решили не останавливаться на заводах, которые, по большей своей степени, известны местной аудитории, и взглянуть чуть глубже. На этот раз речь пойдет о компании, занимающей лидирующие позиции в странах Восточной Европы по производству охладителей для пива и индустриальных холодильных шкафов — UBC Group.

Если точнее, то говорить мы будем не столько о самой компании, сколько о ее подразделении UBC Cool, который находится в городе Красноперекопск, Автономная Республика Крым. Именно в это подразделение и входит завод «Укрснаб», зародившийся тут еще в 1998 году и мгновенно начал набирать производственные обороты.

Таким образом, уже в первое время своей работы, завод выпускал ежемесячно 100 охладителей, при этом на заводе параллельно велось производство керамических изделий (пивные кружки и колонны). На тот момент в работе принимало участие всего 22 человека – 8 рабочих по керамике и 14 человек были заняты в цехе производства охладителей. Однако завод не думал останавливаться в развитии, и уже в 2003 году был запущен новый цех по сборке охладителей, а так же цех изготовления и покраски корпусных деталей. Что бы понять насколько масштабно изменилась ситуация, достаточно будет привести всего пару цифр. Если до 2003 года завод выпускал 100 охладителей, то новый цех обладал проектной мощностью в 10 тысяч штук.

Еще через три года был открыт новый цех по производству холодильных шкафов, а количество сотрудников, работающих на предприятии, уже дошло до 900 человек и на этом завод останавливаться не собирается, предлагая своим клиентам новую разнообразную продукцию, изготовленную на высоком техническом уровне.

Справка: UBC Group это холдинг, делящийся на четыре части: