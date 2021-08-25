Regenera Activa — лечение облысения стволовыми клетками

Волосы — это атрибут женственности, который существенно влияет на то, как мы себя чувствуем каждый день. Хотя о проблемах с облысением у мужчин много и часто говорят, следует подчеркнуть, что женщины все чаще обращаются к врачам с этой проблемой.

Как справиться с выпадением или выпадением волос у женщин? Является ли пересадка волос хорошим решением? Какой метод будет лучшим? Вероятно, с этими и многими другими дилеммами сталкиваются женщины, борющиеся с описанной выше проблемой. Поэтому, чтобы узнать тему восстановления волос Regenera, мы подготовили руководство, содержащее ответы на наиболее часто задаваемые вопросы .

Пересадка волос у женщин: что такое процедура FUE?

Конечно, то, как проходит процедура, зависит от того, какой метод мы выберем, но исходные «механизмы» чаще всего похожи. Сначала отмечается область волос, требующая пересадки. На следующем этапе снимается полоска с затылочной области — так называемой донорской зоны, которая находится на затылке. Почему с этого места удаляют волосы? Волосы в этой области представляют собой так называемые постоянные волосы, которые являются постоянными и не имеют рецепторов андрогенов, поэтому они не выпадают. Как выглядит остальная часть процедуры? Подробное описание можно найти далее в нашей статье.

Трансплантация волос у женщин и метод FUE

Метод FUE — один из самых популярных и наиболее часто используемых методов трансплантации волос у женщин. Однако, прежде чем мы решим сделать это, стоит узнать, чем он характеризуется.

Курс трансплантации волос методом FUE

Чтобы облегчить вам эту проблему, ниже мы описали ход процедуры в несколько наиболее важных шагов .

Шаг 1 — анестезия

Многие женщины обеспокоены болью, связанной с лечением FUE. Однако для большего комфорта в профессиональных кабинетах применяется местная анестезия , что, безусловно , способствует комфорту пациентов. Возможность безболезненной пересадки волос у женщин , безусловно, является отличительным фактором, влияющим на популярность этого метода.

Шаг 2 — выбор отдельных волосков

После введения анестезии начинается трансплантация. Сначала врач, проводящий процедуру с помощью специального устройства, берет отдельные блоки волос, которые на следующем этапе будут размещены в определенных местах.

Шаг 3 — пересадка волос

На этом этапе врач прокалывает места, которые он ранее отметил, и определяет такие вещи, как:

угол

направление

плотность

пересаженные волосы. По этой причине очень важно сообщить врачу о своих ожиданиях до начала процедуры. Тщательное собеседование обязательно позволит правильно уложить прическу и получить желаемый результат.

Шаг 4 — одевание

После процедуры накладывается повязка и врач подробно описывает рекомендации, которых следует придерживаться. Об этих показаниях очень важно помнить, потому что они существенно влияют на то, правильно ли волосы «схватываются».

Когда видны первые эффекты?

Вопрос, который чаще всего задают пациенты, касается результатов процедуры. Когда нам ждать новых волос? Чаще всего через 3 или 4 месяца после процедуры пересаженные волосы выпадают, потому что их «подталкивают» волосы, которые начинают расти.