Регенеративные нагнетатели предназначены для очень специфических применений

Напомним, что в регенеративных воздуходувках (в отличие от центробежных) вход жидкости параллелен выходу, причем оба перпендикулярны вращению рабочего колеса. Лопатки выталкивают воздух по дугам, параллельным окружности корпуса вентилятора, даже если центробежные силы выталкивают воздух между лопатками крыльчатки наружу. Затем воздушный поток переходит к основанию следующей лопасти для большей рециркуляции — в конечном итоге для объекта спирального пути воздушного потока.

Глушители, клапаны и диверторы составляют основу конструкции нагнетательной системы

Эти подкомпоненты важны и зачастую довольно сложны, а не второстепенны. Просто подумайте о переключающих клапанах, которые могут автоматически переключать трубопровод с всасывания на давление (и наоборот), чтобы придать воздуходувке универсальность. Они особенно полезны для замены двух нагнетателей на один в установках со сложными трубопроводами — например, в вакуумных системах обработки материалов и деталей, пневматических столах и пневматических трубных системах. T до постоянного ускорения (и повышения давления).

Вот почему регенеративные воздуходувки не подходят для работы с большинством материалов, воздушных ножей, печей или других высокоскоростных нагнетателей, но лучше всего подходят там, где в установках требуется дополнительное давление для преодоления суженных или извилистых путей.