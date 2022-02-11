Региональный оператор по вывозу мусора получил субсидию в 180 млн рублей

Региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов «Благоустройство города Севастополя» получил субсидию от городского Правительства. Соответствующий проект постановления поддержали на заседании в пятницу, 11 февраля.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Целью принятия проекта-постановления – предоставление субсидии региональному оператору в размере 180 миллионов рублей для возмещения затрат, образованных в результате выполнения деятельности».

Средства были заложены в городской бюджет и теперь доведены до распорядителя. Деньги «БГС» потратит на погашение долгов, которые накопились за пять лет, уточнил губернатор Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Это то, что принято в бюджете города, средства, чтобы погасить долги, накопленные за пять лет из-за того, что люди не оплатили вывоз мусора по тарифу. Чтобы предприятие не находилось в удручающем состоянии и могло вести свою деятельность более уверенно».

Еще одну субсидию получил и Фонд содействия капитальному ремонту – для продолжения текущей деятельности по реализации проектов капитального ремонта многоквартирных домов.