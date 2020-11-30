Рейд по нарушителям запрета на работу в ночное время провели в Севастополе

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Ряд заведений, нарушающих запрет работы в ночное время, выявили в Правительстве Севастополя. Об итогах проверки соблюдения режима повышенной готовности на аппаратном совещании доложил директор Департамента общественной безопасности Михаил Савчин.

МИХАИЛ САВЧИН, директор Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя: «23 заведения проверено. Установлены факты нарушения в караоке-клубе по адресу Маяковского, 8, в кальян-баре по тому же адресу. Кроме того, установлены факты нарушений в заведениях по адресам: проспект Генерала Острякова, 158-В, Генерала Острякова, 225-В и другие».

Михаил Савчин сообщил, что сейчас в городе наблюдаются трудности с организацией патрулирования.

МИХАИЛ САВЧИН, директор Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя: «Будут организовываться контрольные рейды, будем смотреть, насколько эффективно работают наши патрульные группы. По результатам этого будем выходить с соответствующими предложениями на вас».

Губернатор Михаил Развожаев напомнил – запрет на кальяны, введённый весной этого года, продолжает действовать.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Соответственно: административный штраф, предупреждение. Потом в суд и на полное закрытие заведения подобного типа. Недопустимо нарушение режима с учётом того, что большое количество заведений, добросовестных бизнесменов, соблюдают указ. А в этот момент несут убытки, а кто-то параллельно пытается работать».