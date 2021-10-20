Рейд по соблюдению масочного режима на транспорте прошёл в Севастополе

Нет маски – будет штраф. Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя совместно с полицией города провели очередной рейд на транспорте. 20 октября проверки пассажиров и водителей автобусов и троллейбусов проходили на остановке «Парк Победы». Об их результатах расскажем в следующем сюжете.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «В полдень 20 октября на автобусной остановке «Парк Победы» значительно больше людей, чем обычно. Правда, далеко не все из них пассажиры. В основе своей это представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и правоохранители. Идёт проверка соблюдения масочного режима на транспорте. Времена предупреждений давно прошли. Теперь за несоблюдение масочного режима каждого ждёт штраф».

Увидев целую делегацию проверяющих из окна автобуса, севастопольцы спешно приступают к поиску залежавшейся маски в одном из своих карманов. Но это уже бесполезно. Проверяющие сразу же фотографируют салон со всеми его пассажирами. Этого достаточно, чтобы доказать – человек проявил беспечность и решил нарушить требования, введённые для борьбы с распространением коронавируса.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта Севастополя: «Обращаем особое внимание на соблюдение масочного режима пассажирами, а также сотрудниками транспортных предприятий – водителями, кондукторами. Также сотрудники обращают внимание на санитарное состояние транспортных средств».

Буквально в каждом автобусе или троллейбусе находится, по меньшей мере, два-три человека без маски. С такими гражданами разговор короткий – их высаживают и ведут в другое транспортное средство, автомобиль полиции, но уже не для продолжения поездки, а для составления протокола.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта Севастополя: «На всех физических лиц, водитель это или пассажир, штраф составляет от одной тысячи рублей – на усмотрение судьи. На юридическое лицо составляются акты. И по заключённым государственным контрактам эти акты превращаются в весомые акты, которые являются основной для принуждения перевозчика к соблюдению всех мер ограничительных мер на территории Севастополя».

Подобные рейды проводятся в Севастополе регулярно, но для многих горожан они порой по-прежнему являются своеобразным «неприятным сюрпризом». Сказать нарушителям в своё оправдание, зачастую, нечего.

«- Здравствуйте. А вы чего без маски катаетесь?

— Все в масках!

— Но мы же видели.

— А я только зашла.

— Надо соблюдать. Сейчас же проверки идут. Штрафуют… ну, здоровья вам!»

Не все воспринимают подобные проверки с энтузиазмом.

«- Уважаемые пассажиры, санитарно-масочный режим проверяем.

— Вали отсюда, дядя, мы все спешим.

— Прекрати, у них работа такая! «Все спешим»!

— Дядя, давай иди, мне на работу пора!

— Успеешь!»

В ходе проверки ощущалась определенная нехватка сотрудников полиции. Представители Департамента транспорта оперативно проверяли автобус за автобусом и даже находили нарушителей, но правоохранители в составе 1 экипажа полиции просто не успевали оформлять протоколы. Осложняют работу и постоянные попытки пассажиров «схитрить».

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта Севастополя: «Естественно, есть человеческий фактор. Люди видят контрольные мероприятия – начинают соблюдать законодательство. Люди не видят контрольные мероприятия – начинают нарушать. Это естественный момент. Мы максимально пытаемся поработать».

Тем не менее, плановые проверки уже принесли свои плоды. Только за 19 октября на площади Нахимова было составлено 2 протокола сотрудниками Департамента транспорта, 2 протокола – сотрудниками полиции и ещё 15 актов нарушения санитарных норм при осуществлении перевозок. Контрольные функции со временем станут ещё более эффективными, обещают в дорожном ведомстве.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта Севастополя: «Разработаны приказы, которыми обязали транспортных перевозчиков дополнительно создать свои комиссии по контролю и соблюдению масочного режима и самого состояния транспортных средств. Согласно этим приказам, компании-перевозчики ежедневно направляют в адрес Департамента отчёт о проведённых мероприятиях».

О результатах подобных рейдов дважды в неделю Департамент отчитывается в Правительстве Севастополя. На следующей подобной встрече в ведомстве намерены запросить большую поддержку со стороны полиции – для оптимизации проверок.

Кирилл Попов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»