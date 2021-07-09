Рейдерский захват территории или конфликт интересов: что происходит на улице Древней? 9 июля жители дома №23 обратились в редакцию НТС с просьбой помочь защитить их собственность от грубого нападения рабочих с болгарками. Съёмочная группа, прибыв на место, обнаружила, что представители ГБУ «Парки и скверы» в присутствии нескольких экипажей полиции производят демонтаж конструкций во дворе: столбиков, ограждений и даже беседки с многолетним виноградом. Почему представители городских властей посчитали, что вправе уничтожать собственность местных жителей, и как так получилось, что владельцы квартир на улице Древней, 23 не имеют возможности пользоваться придомовой территорией – разбирались наши журналисты.

У женщин, которые бросаются с кулаками и камерами на мрачных работников государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы», на глазах слёзы. Когда зелёные, но уже тяжелые гроздья винограда летят на землю, когда привычный, уютный быт жителей тихого района исчезает под безжалостный визг пилы, всё происходящее кажется высшим примером несправедливости и даже чем-то нереальным. Местные жители едва успевают вытаскивать из грузовиков спиленные элементы бывшего благоустройства своего двора.

«Толик, привет! Калитку мою украли и говорят: свидетели есть?»

Атака на территорию у дома №23 по улице Древней началась в четверг, 8 июля.

КАРОЛИНА ШАПОВАЛОВА, жительница дома №23 по улице Древней: «Вчера неизвестными людьми, не представившимися, начались работы про демонтажу живой изгороди со стороны дороги. Подойдя к руководителю… он представился как руководитель департамента, я попросила документы на проведение данных работ. Мне было отказано».

А за день до этого собственников квартир посетил представитель Фонда «Моя история» – организации, ведущей строительство у стен музея-заповедника «Херсонес Таврический» в непосредственной близости от домов №№21 и 23 по улице Древней, на территории Минобороны.

«- К нам уже приходил представитель фонда «Моя история» и предлагал выкупить квартиры. Две тысячи…, двадцать…

— Двести!

— Двести тысяч за квадратный метр. Но! Потом люди к нему подходили, он сказал: если 50% согласится – да, мы будем выкупать, по одной квартире мы не будем выкупать. Идёт вот такая осада.

— Он документы показал?

— Ничего не показал! Пришёл товарищ в шортах, в кроссовках (но, правда, в носочках), сказал, что он Руслан, представитель фонда «Моя история»…

— Это мы из него потом вытянули.

— А если вы не согласитесь?

— Вот это и происходит. Нам кажется: рейдерский захват нашего дома, нашей территории».

КАРОЛИНА ШАПОВАЛОВА, жительница дома №23 по улице Древней: «Сегодня работы продолжились. Самое главное, что работы ведутся не только по уборке, демонтажу ограждения, они ведутся и по зелёным насаждениям… У меня под окнами (в метре!) все мои зелёные насаждения, изгородь живая, которая росла там не один год, вчера была убрана болгарками… Для меня было удивлением, когда директор департамента, наш Горлов, говорит, что мои три цветка помешали бы въезду специализированной техники в жилое помещение! Сегодня с другой стороны дома убрали много с детской площадки и в данный момент убирают виноград, который рос здесь лет 15… Ходят по нему, топчут».

Правомочность работы сотрудников ГБУ «Парки и скверы», которую 9 июля на месте обеспечивал заместитель начальника Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства Севастополя Артём Ушев, власти аргументируют решением комиссии ведомства о выявлении незаконных сооружений от 11 мая 2021 года.

АРТЁМ УШЕВ, заместитель начальника Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы здесь производим работы незаконно самовольно установленных объектов некапитального характера. Есть акт о выявлении таких объектов некапитальных, которые рассматриваются на комиссии, правомочной рассматривать и принимать решения по демонтажу этих объектов. И решения комиссии являются, грубо говоря, законом!»

Однако люди о планах снести их беседки, качели на детской площадке и другие элементы благоустройства двора предупреждены не были.

КАРОЛИНА ШАПОВАЛОВА, жительница дома №23 по улице Древней: «Естественно, у меня много как у жителя вопросов к нашему руководству: почему, не показав ни единого документа, где будет написано «дом 23», не уведомив меня о том, что будут проводиться работы, принимаются какие-либо решения – ночью, ночью развешиваются объявления на деревьях. И ты утром выходишь и понимаешь, что… Что происходит? Требования, которые были развешены для извещения, скорее всего, жителей дома, я обнаружила на дереве, на остановке. В нём было сказано, что будут проводиться работы по демонтажу ограждений – 32-го дома по улице Древняя. То есть, и мысли не возникло, что работы будут проводиться на территории дома №23».

Очевидно, что власти воспользовались правовой неопределённостью территории вокруг дома №23 – дело в том, что этот участок земли до сих пор не оформлен как придомовый, хотя согласно Жилищному кодексу России и методичке Минстроя в Правительстве Севастополя этим вопросом должны были озаботиться автоматически. Департамент по имущественным и земельным отношениям, в свою очередь напротив, двумя своими распоряжениями зарегистрировал в кадастре участок у 23-го дома как землю общего пользования (для устройства городских дорог, коммуникаций и т.д). К счастью, апелляционный суд встал на сторону жителей. И, начиная с 2018 года вынесено уже несколько судебных решений: об аннулировании распоряжений ДИЗО, о снятии с кадастрового учёта участка земли у 23-го дома.

«Теперь дело за ДИЗО. Но, получается, что ДИЗО это положили под сукно, а нас пытаются выдавливать. Вот вчера приехали вандалы – срезали всё. Сегодня с утра опять все эти события начали происходить».

То, что участок до сих пор «ничей», а значит, городской, подтвердил и представитель Департамента городского хозяйства.

АРТЁМ УШЕВ, заместитель начальника Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«- В настоящее время этот земельный участок не имеет кадастрового номера и, соответственно, является городской землей. Возможно, было поступление обращения на эту территорию.

— Кто был отправителем такого запроса?

— В настоящее время этой информацией я не обладаю».

Возникают ряд вопросов: почему земля понадобилась именно сейчас и почему ДИЗО уже год не оформляет эту территорию как придомовую? На первый вопрос красноречиво отвечают планы Фонда «Моя история» и музея-заповедника «Херсонес Таврический» по застройке прилегающей территории псевдо-древнегреческими кварталами историко-археологического парка. На второй, возможно, ответят в Департаменте по имущественным и земельным отношениям, куда «Независимое телевидение Севастополя» направит соответствующий запрос.

Ксения Багинская, Елена Осадчая, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»