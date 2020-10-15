Реинвестирование прибыли (доходов) простыми словами

Криптовалюта — это тема, которая уже много лет будоражит весь мир финансов — эти виртуальные деньги оказались настоящим инвестиционным хитом, который за несколько лет позволил смелым инвесторам зарабатывать деньги.

Мы говорим в первую очередь о биткойн, который в 2011 году еще стоил 1 доллар, чтобы достигнуть значения в 10 000 долларов осенью 2017 года. Трудно найти другой инструмент инвестирования с такой поразительной отдачей — недаром, количество биткойн-трейдеров составляет уже несколько миллионов. Рекомендуем вам также узнать подробнее про QubitTech. По информации с официального сайта компания QubitTech занимается доверительным управлением цифровых активов. Их основная цель — предоставить частным инвесторам эффективный и простой способ инвестирования криптовалют для получения стабильного дохода.

Криптовалюта — как начать зарабатывать деньги на криптовалюта?

Как зарабатывать на криптовалюте — это получать прибыль от разницы валютного курса. Однако в случае с криптовалюта доступны и другие способы заработка, хотя бы потому, что это все еще молодая и развивающая технология, которая только набирает популярность. Например, есть страны, которые признают биткойны незаконной валютой (например, Таиланд), а также страны, где биткойны можно использовать для уплаты налогов (некоторые кантоны Швейцарии). Рынок криптовалюта развивается достаточно динамично, поэтому постоянно возникают новые идеи как заработать криптовалюту а следовательно, и для спекуляции.

Как спекулировать, чтобы заработать и не проиграть?

На этот вопрос нет окончательного ответа. Рынок криптовалюта развивается очень динамично с самого начала, а капитализация растет с годами. Очевидно, что такое положение вещей не продлится вечно, но, по аналогии с фондовым рынком, есть хороший шанс сохранить тенденцию к росту. Что на самом деле означает или, по крайней мере, означало до ноября 2017 года, что если мы не покупали, у нас всегда был шанс заработать и независимо от того, покупали мы на местном норе или холме. Многие люди начали ездить на этом коне, что может означать, что наш бедный конь рано или поздно упадет.

Лично я против инвестирования в рынок, не зная рынка, под влиянием эмоций и поощрения различных инвестиционных гуру. Иногда приходится ждать несколько лет, чтобы эта «слепая инвестиция» окупилась. Тем, кто приобрел 2013 года, пришлось ждать более 3 лет, чтобы достичь нуля. Мало кому будет достаточно самоотречения, чтобы сохранить позицию настолько длительное время, и к тому же разные жизненные ситуации могут заставить нас раньше закрыть позицию. Поэтому давайте вкладывать не больше, чем мы можем потерять.

Криптовалюта как заработать без вложений?

Лучшим решением для спекуляций на криптовалюта является "изучить рынок", а это значит, что нам нужно потратить много времени на наблюдение за рынком и изучение методов инвестирования. В противном случае мы обречены на самопровозглашенных гуру, благодаря которым у нас есть хорошие шансы потерять вложенный капитал. Нет ничего бесплатно, или мы сделаем это сами, или доверим свои деньги другим, кто, вероятно, столь же способен инвестировать, как и мы, но они хорошо говорят и умеют продавать очень хорошо. Не верьте людям, которые утверждают, что благодаря им вы заработаете миллионы, поскольку они сами не могут их заработать.