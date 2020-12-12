Рейтинги юридических компаний. Что это такое и зачем?

4 декабря в Москве состоялось важнейшее событие для юристов России — церемония награждения Право-300.

Открытием стала юридическая компания из Крыма «Прецедент консалтинг», которая заняла лидирующие позиции в двух самых конкурентных номинациях рейтинга.

Что такое юридические рейтинги и как в них попасть

Профессия юриста всегда считалась престижной и статусной. Конкурс на место на юридические факультеты в ВУЗах самый высокий, а после выхода западных сериалов про юридическую жизнь, юрист стал ассоциироваться с умным человеком в шикарном костюме, решающим проблемы государственного масштаба или, как минимум, многомиллиардных компаний.