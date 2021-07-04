Режим повышенной готовности: в Севастополе из-за дождя реки выходят из берегов

Из-за непрекращающегося ливня в селе Новобобровка в Байдарской долине из берегов вышла река Бага. Об этом сообщили в пресс-службе городского Правительства. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между сёлами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется. Создан оперативный штаб. Коммунальные службы Севастополя приведены в режим повышенной готовности. Для контроля ситуации дорожники также выехали в сторону лагеря Горный, где в прошлый ливень подмыло дорогу. Все службы города работают круглосуточно.

Специалисты Стройнадзора также следят за ситуацией во всех районах. Севприроднадзор контролирует обстановку на гидротехнических сооружениях. Руководитель ведомства Юлия Гаврилова сообщила, что дополнительно обследована дамба в селе Новобобровка. Установлено, что на текущий час гидротехническое сооружение справляется с нагрузкой, разрушений не зафиксировано. По поручению Михаила Развожаева вице-губернатор Алексей Парикин оперативно выехал в Новобобровку, где вышла из берегов река Бага и была угроза подтопления. Заместитель губернатора отметил, что службы сработали оперативно. Вице-губернатор продолжает следить за обстановкой и делает объезд территорий.

В то же время населённые пункты Байдарской долины испытывают подтопление ливневыми водами, приходящими с горных массивов. Для скорейшего прохождения паводка, помимо безопасности дамб прудов, уделяется внимание дренажным ливневым системам дорог, проводится ликвидация заторов на реках.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов отметил, что сотрудники ведомства и подведомственных учреждений дежурили всю ночь и в настоящее время чистят, вывозят свалки, убирают. «Работают четыре бригады Водоканала, две энергетические компании. Около 200 человек в настоящий момент чистят ливнёвки. Управляющие компании проводят обследование территорий и осматривают кровли. Ситуация под контролем», — подчеркнул Евгений Горлов.

Напомним, по данным Водоканала по состоянию на 13:00 воскресенья очищено 95 ливневых решеток и более 20 м лотков ливневой канализации. Проблемные места, подверженные скоплению воды, взяты на особый контроль. МЧС предупреждает, что в Севастополе ожидается ухудшение погоды – дождь, гроза, усиление ветра.

Оперативный штаб обращается к севастопольцам с просьбой не выезжать без надобности из дома в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах не исключены селевые потоки. Для ликвидации последствий непогоды на автомобильных дорогах следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 (8692) 45-56-72, а также в Единую диспетчерскую службу Севастополя – 122.