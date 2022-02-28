Река Альма вышла из берегов и подтопила часть трассы «Севастополь-Евпатория»

Фото: ForPost

В районе село Вилино Бахчисарайского района вышла из берегов река Альма и подтопила трассу «Севастополь-Евпатория», передаёт новостной портал ForPost.

По словам главы администрации района Людмилы Пучковой, случилось это утром, сейчас же вода спадает. Но автомобилистам стоит быть острожными на этом участке дороги. Такое природное происшествие происходит здесь не в первый раз – в 2017 году река настолько вышла из берегов, что проехать по этой подтопленной дороге было невозможно. Людмила Пучкова основной причиной называет то, что в 1970-е годы в этой местности искусственно изменили русло реки, что не повлияло на старое русло, где все также проступают грунтовые воды во время паводков и таяния снега. Другая причина – полноводность русла Альмы. Из-за обильных осадков осенью и зимой Партизанское водохранилище, которое находится на реке выше по течению, переполняется, и в русло сбрасываются излишки воды.«В Партизанском водохранилище спускают воду (в бассейн Альмы — прим.). С сегодняшнего дня должны были уменьшить количество спускаемой воды, чтобы меньше шло в Альму», — объяснила собеседница ForPost.