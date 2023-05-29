Яндекс Маркет — популярная онлайн-площадка, предлагающая широкий ассортимент товаров по выгодным ценам. Если требуется купить электронику, одежду, бытовую технику или что-то еще, Яндекс Маркет в этом поможет. Однако с таким количеством предлагаемых продуктов легко увлечься и потратить больше, чем предполагалось.

Рекомендации, как сэкономить на покупках в Яндекс Маркете

1) Поиск скидок и акций.

Яндекс Маркет регулярно предлагает своим пользователям скидки и акции. Данные предложения есть на главной странице или на страницах отдельных продуктов. На площадке пользователи могут получить промокод на скидку, экономя на онлайн-шопинге 25% и более. Важно следить и отслеживать скидочные предложения. Рекомендуется подписаться на рассылку Яндекс Маркета, чтобы получать уведомления о предстоящих распродажах и скидках. Скидочные купоны можно найти на различных веб-сайтах промокодов. Просто надо отыскать купоны Яндекс Маркета и скопировать код. Затем вставьте его в соответствующее поле при оформлении заказа, чтобы получить скидку.

2) Сравнение цен и продуктов

Одна из самых важных вещей, которые нужно сделать перед покупкой на Яндекс Маркете, — сравнить цены и товары. Не стоит соглашаться на первый продукт, даже если он кажется выгодным. Желательно провести мини-мониторинг и посмотреть на другие продукты той же категории и сравнить их стоимость, характеристики и отзывы. Это поможет принять взвешенное решение и найти лучшее предложение.

3) Использование фильтров и параметров сортировки.

Яндекс Маркет предлагает различные варианты фильтрации, позволяющие сузить область поиска и найти нужный товар. Например, можно фильтровать товары по цене, бренду, рейтингу и рейтингу продавца. Использование этих опций помогает найти лучшие предложения и сэкономить деньги.

4) Кэшбэк-сервисы

Кэшбэк-сервисы — альтернативный вариант сэкономить на покупках в Яндекс Маркете. Эти услуги работают, возвращая процент от вашей покупки наличными. Для Яндекс Маркета доступны различные кэшбэк-сервисы, такие как ePN Cashback и LetyShops. Используя эти услуги, экономия достигает до 10% на покупках.

5) Шопинг во время распродаж и праздников.

Яндекс Маркет часто проводит распродажи и скидки в праздничные и торжественные дни. Например, во время Черной пятницы и Киберпонедельника легко найти выгодные предложения на электронику и другие товары. Точно так же во время Дня святого Валентина и Дня матери вы можете найти скидки на подарки и цветы.

Источник: https://www.e-osetia.ru/list/422484