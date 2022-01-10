Реконструкцией проспекта и площади Нахимова займутся уборщики московских МФЦ

Площадь и проспект Нахимова, а также улицу Ленина ждёт реконструкция. По данным, размещённым на сайте Госзакупок, подрядной организацией в изысканиях по благоустройству выступает московская компания «Неон», контракт с которой был заключён в конце прошлого года без проведения конкурса.

До конца мая подрядчик должен подготовить проект трёх объектов общей площадью 90 тысяч квадратных метров. На эти работы выделено порядка 255 миллионов рублей, предоставленных ГБУ «Парки и скверы» из бюджета Москвы.

По данным сайта «Руспрофайл», сейчас в «активе» ООО «Неон» 39 завершённых судебных дел в качестве ответчика. 18 из них – о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по подрядным договорам. Показательно одно из подобных дел в отношении этого предприятия, решение по которому в конце ноября прошлого года вынес Арбитражный суд Москвы.

Суть дела в том, что компания «Неон» подрядилась производить комплексную и послестроительную уборку помещений столичных Многофункциональных центров. Однако, как следует из иска МФЦ, качество и количество услуг, оказываемых Исполнителем, не соответствовало условиям договора, о чём заказчиком было составлено 13 актов. В актах, в частности, указывается, что Цитата:

«не выполнено мытье настенной плитки в санузлах, мытье труб и отопительных батарей, мойка дверных блоков, мытье плинтусов, удаление загрязнений средней и сильной степени сложности, удаление специфических загрязнений (следов от животных, пятен и т. д.), влажная уборка подоконников, удаление пыли с карнизов, кондиционеров, жалюзи, очистка зеркальных и стеклянных поверхностей, влажная и сухая протирка оргтехники. На полах имеются загрязнения, следы ржавчины» и тому подобное.

Выдержка из решения Арбитражного суда Москвы

Есть и ещё один «тревожный звоночек» – в приложении к опубликованному контракту уже сразу отмечено, что состояние зелёных насаждений – неудовлетворительное. Но дендрологические изыскания все-таки включены в перечень работ, которые необходимо сделать «Неону». Ниже отмечается, что разработать проектную документацию следует с учетом максимально возможной посадки деревьев и кустарников.

Стоит отметить, что прошедший год показал: во время работ по ремонту или благоустройству даже парков (не говоря уже об улицах) и заказчик, и строители часто не считают какой-либо ценностью взрослые деревья, и безжалостно вырубают их в угоду тем или иным проектным решениями. А территории, подлежащие улучшению – это фактически зелёный каркас центра города.

Например, на то, чтобы вырастить в скале платаны понадобился титанический труд людей, восстанавливавших Севастополь из руин после освобождения.