Реконструкция сквера Севастопольских курсантов подорожала на 10%

Ремонт сквера Севастопольских курсантов завершён на 95%. Рабочие вымостили плиткой тропиночную сеть, привели в порядок лестницы, игровые площадки, а сейчас занимаются озеленением общественного пространства и обустройством теннисного корта. За несколько недель до завершения реконструкции качество работы подрядчика проверил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов.

Реконструкция сквера Севастопольских курсантов подходит к концу. Тропинки вымощены тротуарной плиткой, инженерные коммуникации подведены, детские и спортивная площадки готовы, парковая мебель смонтирована. На территории более четырёх гектаров поставили 90 скамеек. Гулять в сквере будет безопасно и по вечерам – вдоль аллей установили новые опоры освещения и светильники. Также здесь смогут заниматься как любители, так и профессиональные спортсмены – строители доделывают площадку под теннисные корты. В конце сквера появилось место для выгула и дрессировки собак, вызывавшее множество опасений у жителей близлежащих домов.

ГУРГЕН АРУТЮНЯН, коммерческий директор ООО «СТРОЙ КОНТРАКТ»: «Часть общественности не хотела видеть эту площадку, но по проекту мы её построили, установили там мафы для выгула и дрессировки собак. И чтобы та часть общественности, которая не хотела видеть эту площадку, вокруг неё было принято решение высадить кипарисы. То есть, когда это всё вырастет – год-два – этой площадки видно не будет».

Реконструкцию сквера Севастопольских курсантов должны были закончить к началу сентября, но теперь сроки продлили до конца осени. По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгения Горлова, задержка связана с плановым озеленением общественной территории. Инфраструктура сквера почти готова, сейчас строители активно высаживают растения. Всего здесь появится около 350 новых деревьев и 1500 кустарников. Для их полива на территории сквера наладили систему орошения.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Завершающие части будут до конца ноября выполнены в полном объёме. Соответственно, мы уже будем пользоваться этим парком в этом году. Подрядная организация в сроках. Соответственно, все изменения, которые высказали жители, мы учли, в том числе и размещение зоны для выгула собак и сам теннисный корт. Были вопросы здесь и по проходу кабельной линии, чтобы не через дворы идти. Проложили новую кабельную линию, не касающуюся третьих лиц».

Перенос сроков окончания реконструкции также связан с желанием местных жителей расширить входную группу. Рабочие отремонтировали прежнюю лестницу и построили новую. Поэтому увеличилась и стоимость работ.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Было увеличение на 10% в рамках закона. Давайте вспомним о том, что здесь было в проекте решение одного лестничного марша, теперь мы видим уже здесь два довольно комфортабельных с обеспечением балясин, подсветки. То есть это же дополнительные объёмы работ, в том числе и увеличение самого корта. Его размещение повлияло на выемку грунта, на планировочные решения, на подпорные стенки, которых ранее не было в проекте».

Изначальная стоимость реконструкции – 109 миллионов рублей. После окончания строительных работ за сквером должны будут ухаживать специалисты ГБУ «Парки и скверы». Но Евгений Горлов призывает местных жителей и туристов бережно относиться к знаковому общественному пространству Гагаринского района.

Маргарита Борисенко, Денис Александрович, «Севинформбюро»